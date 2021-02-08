Участника «Холостяка» Криворотова обокрали в фитнес-клубе

Участника программы «Холостяк» Антона Криворотова обокрали в фитнес-клубе, сообщает телеграм-канал 112.

Криворотов забыл закрыть шкафчик с вещами в раздевалке и лишился часов Rolex стоимостью 1 млн рублей. Мужчина обратился в администрацию фитнес-клуба, а те, в свою очередь, вызвали полицию. Проводится проверка.

Как писал «Рамблер», Антон Криворотов был главным героем седьмого сезона шоу «Холостяк» на ТНТ. 34-летний Криворотов родом из Саратова, в Москве он основал собственную клинику, клиентами которой являются многие звезды отечественного шоу-бизнеса.