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У звезды «Холостяка» украли дорогие часы в фитнес-клубе 

Вероника Полынина 1 час назад
Участника «Холостяка» Криворотова обокрали в фитнес-клубе
Фото: Instagram
Участника программы «Холостяк» Антона Криворотова обокрали в фитнес-клубе, сообщает телеграм-канал 112.
Криворотов забыл закрыть шкафчик с вещами в раздевалке и лишился часов Rolex стоимостью 1 млн рублей. Мужчина обратился в администрацию фитнес-клуба, а те, в свою очередь, вызвали полицию. Проводится проверка.
Как писал «Рамблер», Антон Криворотов был главным героем седьмого сезона шоу «Холостяк» на ТНТ. 34-летний Криворотов родом из Саратова, в Москве он основал собственную клинику, клиентами которой являются многие звезды отечественного шоу-бизнеса.
За сердце Криворотова в «Холостяке», в частности, боролись экс-жена топ-менеджера «Лукойла» Елизавета Адаменко и бывшая супруга футболиста Александра Кержакова Милана Тюльпанова. Но звездный стоматолог выбрал кубинку Барбару Пино и стал первым героем «Холостяка», который продолжил отношений с победительницей после окончания съемок.
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Шоу-бизнес , Александр Кержаков , Лукойл
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