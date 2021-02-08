Фадеева затравили в соцсетях после вакцинации от COVID

Продюсер Максим Фадеев подвергся резкой критике в соцсетях после вакцинации от COVID-19.

На своей странице в Instagram он рассказал, что получил в свой адрес «кучу всевозможной гадости». Его обвиняли в том, что он якобы призывает делать прививку детям, чтобы потом они стали бесплодны и тем самым выродились русские люди.

Фадеев также сообщил о своих симптомах после вакцинации: в первый день после прививки болело место укола, а на следующий вечер ему очень хотелось спать.

Я впервые в жизни испытал такое чувство, когда ты абсолютно бесконтрольно, как будто под каким-то наркотиком, не можешь сдержаться, чтобы не уснуть, — отметил продюсер.

Вторая доза вакцины оказалась вообще без побочных эффектов. По его словам, только у некоторых его знакомых после вакцинации поднималась температура, которая легко сбивалась лекарствами.

Фадеев также пожелал всем здоровья и не бояться никаких заболеваний.

Как сообщал NEWS.ru, в России в бюджетных организациях, а также в государственных компаниях угрожают увольнением или отстранением от работы тем, кто отказывается делать прививку от COVID-19. Об этом NEWS.ru рассказала Светлана Завидова из Ассоциации клинических исследований. Её комментарий приведён в тексте про дискриминацию на работе россиян, не доверяющих новой российской вакцине.

По словам Завидовой, к ним на горячую линию и почту регулярно поступают сообщения от тех, кто сталкивается на работе с давлением из-за нежелания делать прививку.