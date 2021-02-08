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Сын Алибасова — о здоровье отца и его жены: «Отобрали телефон, заперли в комнате» 

Passion.ru 23 минуты назад
Сын Алибасова рассказал о запертой в квартире Федосеевой-Шукшиной
Фото: Instagram
На фоне развода Бари Алибасов вновь начал злоупотреблять алкоголем, что привело его в специализированную клинику.
Как сообщает издание StarHit, сын продюсера утверждает, что срыв произошел после новогодних праздников, и винит во всем Лидию Федосееву-Шукшину. По словам Бари-младшего, она и отец много пили: «Я нашел 16 бутылок вина за 7 семь дней! Но там же была Лидия Николаевна! Отцу даже капли нельзя, и она это знает».
Врачи отпустили Бари Алибасова из клиники по просьбе руководства программы «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия-1», чтобы тот поучаствовал в съемках. Как оказалось, сам шоумен не винит жену. По его мнению, все было хорошо, пока не приехал его PR-директор Вадим Горжанкин:

«Новогодние праздники я как хотел, так и получил. Провел их со своей любимой женщиной — Лидией Николаевной. Брызги шампанского лились на Новый год. После того как Лида уехала, приехал Горжанкин, предлагал выпить водку и подписать какие-то документы».

А теперь, по мнению Алибасова, Лидия не может его навещать, так как дочь Ольга ее буквально не выпускает из квартиры. Бари-младший подтвердил эту информацию:

«У Лидии Николаевны отобрали телефон, заперли ее в комнате, чтобы она не оказалась с отцом».

Напомним, что брак был для Бари Алибасова шестым, а для Лидии Федосеевой-Шукшиной — пятым. У продюсера есть 35-летний сын Бари. А у актрисы — дочь Анастасия от первого мужа Вячеслава Воронина, дочери Мария и Ольга от второго супруга Василия Шукшина.
Алибасова и Федосееву-Шукшину связывали долгие года дружбы. Они знакомы 30 лет, и за это время им не раз приписывали роман, несмотря на то, что они каждый раз связывали себя узами брака с другими людьми. Лидия Федосеева-Шукшина даже ездила на гастроли с группой «На-На».
24 декабря Пресненский суд Москвы развел знаменитостей. Адвокаты актрисы рассказали, что нервотрепка с мужем сказалась на ее здоровье.

«Лидия Николаевна, думая о своем будущем, попросила меня поторопиться с разводом. Она не хочет уходить в вечность, к Василию Макаровичу, в качестве жены Алибасова», — прокомментировали представители Федосеевой-Шукшиной.

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Комментарии
Шоу-бизнес , Вячеслав Воронин , Вадим Горжанкин , Лидия Федосеева-шукшина , Андрей Малахов , Василий Шукшин , Бари Алибасов
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