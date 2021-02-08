Сын Алибасова рассказал о запертой в квартире Федосеевой-Шукшиной

На фоне развода Бари Алибасов вновь начал злоупотреблять алкоголем, что привело его в специализированную клинику.

Как сообщает издание StarHit , сын продюсера утверждает, что срыв произошел после новогодних праздников, и винит во всем Лидию Федосееву-Шукшину. По словам Бари-младшего, она и отец много пили: «Я нашел 16 бутылок вина за 7 семь дней! Но там же была Лидия Николаевна! Отцу даже капли нельзя, и она это знает».

Врачи отпустили Бари Алибасова из клиники по просьбе руководства программы « Андрей Малахов . Прямой эфир» на канале «Россия-1», чтобы тот поучаствовал в съемках. Как оказалось, сам шоумен не винит жену. По его мнению, все было хорошо, пока не приехал его PR-директор Вадим Горжанкин

«Новогодние праздники я как хотел, так и получил. Провел их со своей любимой женщиной — Лидией Николаевной. Брызги шампанского лились на Новый год. После того как Лида уехала, приехал Горжанкин, предлагал выпить водку и подписать какие-то документы».

А теперь, по мнению Алибасова, Лидия не может его навещать, так как дочь Ольга ее буквально не выпускает из квартиры. Бари-младший подтвердил эту информацию:

«У Лидии Николаевны отобрали телефон, заперли ее в комнате, чтобы она не оказалась с отцом».

Алибасова и Федосееву-Шукшину связывали долгие года дружбы. Они знакомы 30 лет, и за это время им не раз приписывали роман, несмотря на то, что они каждый раз связывали себя узами брака с другими людьми. Лидия Федосеева-Шукшина даже ездила на гастроли с группой «На-На».

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