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Москва

Звезду «Солдат» лишили прав за пьяную езду 

Вероника Полынина 1 час назад
Актера Гришечкина лишили прав за пьяную езду
Фото: Кадр из сериала "Солдаты"
Исполнителя роли подполковника Староконя в сериале «Солдаты» Вячеслава Гришечкина лишили водительских прав за пьяную езду.
Как сообщает «Пятый канал», актер попался нетрезвым за рулем весной 2020 года, но суд принял решение о лишении прав только сейчас.
Гришечкин с постановлением суда не согласен и намерен добиваться его отмены.
По словам артиста, он действительно был нетрезв, но не управлял транспортным средством, а просто находился внутри.
В суде Гришечкин заявлял, что возвращался из ночного клуба и собирался взять такси, но к нему подошел незнакомец, который узнал его и предложил довезти до дома на его машине. Гришечкин согласился, но по пути их остановил инспектор ДПС. Водитель внезапно пересел на заднее сиденье, заявив, что у него нет прав. Артист же перебрался на водительское кресло, чтобы удобнее было общаться с гаишниками.
Как писал «Рамблер», в ноябре 2019 года имя Вячеслава Гришечкина уже попадало в новостные хроники после того, как актер оказался в больнице после драки со своим 24-летним знакомым.
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Шоу-бизнес , Вячеслав Гришечкин , ГИБДД
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