Актера Гришечкина лишили прав за пьяную езду

Исполнителя роли подполковника Староконя в сериале «Солдаты» Вячеслава Гришечкина лишили водительских прав за пьяную езду.

Как сообщает «Пятый канал», актер попался нетрезвым за рулем весной 2020 года, но суд принял решение о лишении прав только сейчас.

Гришечкин с постановлением суда не согласен и намерен добиваться его отмены.

По словам артиста, он действительно был нетрезв, но не управлял транспортным средством, а просто находился внутри.

В суде Гришечкин заявлял, что возвращался из ночного клуба и собирался взять такси, но к нему подошел незнакомец, который узнал его и предложил довезти до дома на его машине. Гришечкин согласился, но по пути их остановил инспектор ДПС . Водитель внезапно пересел на заднее сиденье, заявив, что у него нет прав. Артист же перебрался на водительское кресло, чтобы удобнее было общаться с гаишниками.

Как писал «Рамблер», в ноябре 2019 года имя Вячеслава Гришечкина уже попадало в новостные хроники после того, как актер оказался в больнице после драки со своим 24-летним знакомым.