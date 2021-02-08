«Умираю»: Божена Рынска посетовала на свое состояние 

Политическая активность журналистки и блогера Божены Рынской на просторах Интернета зашкаливает. Она много пишет о несогласованных акциях протеста, оппозиционерах и правозащитниках. О личном говорит мало.

"Друзья, мне непросто выживать, обеспечивать зарплаты няням, платить счета за недвижимость и адвокатов", — пожаловалась Божена недавно на "Фейсбуке". Но оказалось, сегодня тратиться ей приходится и на лекарства!

Елена Этуш , вдова актера Владимира Этуша , вздыхала, что-де восстановление после больницы, где лежала с коронавирусом, дается очень тяжело. "С ходьбой у меня пока не очень — задыхаюсь и ослабела". — пожаловалась вдова.

А Божена Рынска в комментарии вдруг заметила: "У меня сил нет до сих пор. Во второй половине дня умираю". Скандально известная журналистка не уточнила, когда она болела и чем конкретно. Но сетовала на состояние.