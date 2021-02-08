Ещё
Далее:
Читайте также:
Главный эротический фильм десятилетия
Главный эротический фильм десятилетия Только взрослым ⟶
Выберите регион
Москва

«Умираю»: Божена Рынска посетовала на свое состояние 

penzainform.ru 1 час назад
«Умираю»: Божена Рынска посетовала на свое состояние
Фото: РИА Новости
Политическая активность журналистки и блогера Божены Рынской на просторах Интернета зашкаливает. Она много пишет о несогласованных акциях протеста, оппозиционерах и правозащитниках. О личном говорит мало.
"Друзья, мне непросто выживать, обеспечивать зарплаты няням, платить счета за недвижимость и адвокатов", — пожаловалась Божена недавно на "Фейсбуке". Но оказалось, сегодня тратиться ей приходится и на лекарства!
Елена Этуш, вдова актера Владимира Этуша, вздыхала, что-де восстановление после больницы, где лежала с коронавирусом, дается очень тяжело. "С ходьбой у меня пока не очень — задыхаюсь и ослабела". — пожаловалась вдова.
А Божена Рынска в комментарии вдруг заметила: "У меня сил нет до сих пор. Во второй половине дня умираю". Скандально известная журналистка не уточнила, когда она болела и чем конкретно. Но сетовала на состояние.
Напомним, в феврале 2012 года стало известно о связи Божены с тележурналистом и политологом Игорем Малашенко. В сентябре 2018 года Рынска и Малашенко официально зарегистрировали свой брак. А 25 февраля 2019 года, вскоре после того, как Рынска сообщила о госпитализации мужа с неврологическими проблемами, Малашенко покончил с собой в собственном доме в Испании. 5 марта 2020 года суррогатная мать родила Божене дочь Евгению от Игоря Малашенко.
Видео дня. Пэрис Хилтон впервые станет матерью с помощью ЭКО
penzainform.ru: последние новости
Изменившую образ жизни и отказавшуюся от спиртного Ивлееву заподозрили в беременности Изменившую образ жизни и отказавшуюся от спиртного Ивлееву заподозрили в беременности Лолита пожаловалась на невыносимые условия Лолита пожаловалась на невыносимые условия Бузова захотела детей не от того мужчины Бузова захотела детей не от того мужчины
Комментарии 4
Шоу-бизнес , Божена Рынская , Владимир Этуш , Елена Этуш , Игорь Малашенко , Испания
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Школьники потушили Вечный огонь в Красном Селе и попали на видео
00:22
Школьники потушили Вечный огонь в Красном Селе и попали на видео
Происшествия
Туристы сняли на видео надвигающуюся на них лавину
01:18
Туристы сняли на видео надвигающуюся на них лавину
Происшествия
Россиянка зарезала ножом свою 2-летнюю внучку
00:27
Россиянка зарезала ножом свою 2-летнюю внучку
Происшествия Криминал
Названа причина задержания депутата Бондаренко
00:21
Названа причина задержания депутата Бондаренко
Происшествия
Семенович оскорбила реплика футболиста о ее «сиськах»
00:56
Семенович оскорбила реплика футболиста о ее «сиськах»
Шоу-бизнес
В Саратове мужчина случайно убил пьяного прохожего
02:13
В Саратове мужчина случайно убил пьяного прохожего
Происшествия Криминал
США показали на видео мощный СВЧ-перехватчик
00:22
США показали на видео мощный СВЧ-перехватчик
Армия Оружие
Люди погибли при падении снега с крыши здания на Алтае
00:24
Люди погибли при падении снега с крыши здания на Алтае
Происшествия
Девочка попала под колеса автобуса в Томске
01:04
Девочка попала под колеса автобуса в Томске
Происшествия
Более 100 заключенных устроили бунт в тюрьме
00:35
Более 100 заключенных устроили бунт в тюрьме
В мире Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение