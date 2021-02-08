Анита Цой рассказала об угрозах фанатов Виктора Цоя

Свой первый клип на песню «Полет» артистка посвятила Цою. Из-за фамилии и этого посвящения зрители начали гадать, что связывает музыкантов.

«Я просто с самого раннего, школьного возраста была поклонником и фанатом песен Виктора Цоя. Поэтому я так честно и написала, что песня «Полет» посвящается Виктору Цою», — рассказала певица.

Однако поклонники Цоя решили, что певица решила воспользоваться его именем для раскрутки. Однажды они пришли к ее дому на «разборки».

«Человек пятьдесят. Осадили наш подъезд. Насколько я поняла, они неплохо знали жену Виктора Цоя, которая жила в Санкт-Петербурге, и они прекрасно понимали, что я не являюсь его женой, а также им рассказали, что я не являюсь сестрой и так далее. Короче, они бить меня приехали», — отметила Анита Цой.

По ее словам, спасла ее подборка газетных вырезок с собственными интервью.

«В интервью я честно говорю, что это моя фамилия Цой, что у меня муж — Цой, я взяла его фамилию. Начитавшись этих статей, молодые люди успокоились», — заключила она.