Анита Цой рассказала об угрозах фанатов Виктора Цоя

Певица Анита Цой заявила, что в начале карьеры ее ненавидели фанаты лидера группы «Кино» Виктора Цоя. В программе «Судьба человека» она рассказала, что однажды поклонники Цоя хотели ее избить.
Свой первый клип на песню «Полет» артистка посвятила Цою. Из-за фамилии и этого посвящения зрители начали гадать, что связывает музыкантов.
«Я просто с самого раннего, школьного возраста была поклонником и фанатом песен Виктора Цоя. Поэтому я так честно и написала, что песня «Полет» посвящается Виктору Цою», — рассказала певица.
Однако поклонники Цоя решили, что певица решила воспользоваться его именем для раскрутки. Однажды они пришли к ее дому на «разборки».
«Человек пятьдесят. Осадили наш подъезд. Насколько я поняла, они неплохо знали жену Виктора Цоя, которая жила в Санкт-Петербурге, и они прекрасно понимали, что я не являюсь его женой, а также им рассказали, что я не являюсь сестрой и так далее. Короче, они бить меня приехали», — отметила Анита Цой.
По ее словам, спасла ее подборка газетных вырезок с собственными интервью.
«В интервью я честно говорю, что это моя фамилия Цой, что у меня муж — Цой, я взяла его фамилию. Начитавшись этих статей, молодые люди успокоились», — заключила она.
Как писал «Рамблер», ранее в интервью «Труду» певица рассказала, что продюсер Юрий Айзеншпис предлагал ей стать солисткой группы «Кино», но она отказалась, так как Цоя заменить невозможно.