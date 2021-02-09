Светлаков рассказал о появившихся после ковида пристрастиях 

Комик Сергей Светлаков заявил, что тяжело перенес коронавирус и до сих пор сталкивается с его последствиями. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Teleprogramma.
Светлаков отметил, что к аппарату ИВЛ его не подключали, хотя для этого у него «всё было».
«До этого, слава богу, не дошло и врачи вовремя остановили. У меня началась такая прогрессия в легких, мне неделю было плохо дома, потом было ухудшение и я попал в больницу», — рассказал он.
Слепаков поблагодарил врачей, которые подняли его на ноги за неделю.
«Нормально сейчас себя чувствую, но последствия все не уходят. Вкусы вернулись, но постоянная усталость и немножко депрессивность присутствуют и по капле выходят. Всегда хочется есть продукты с резким вкусом. Столько, сколько я съел квашеной капусты, майонеза, кетчупа, огурцов соленых, я за всю жизнь столько не съел», — отметил он.
Как писал «Рамблер», коронавирусом переболели многие российские политики и члены правительства, в том числе премьер-министр России Михаил Мишустин, глава Минстроя Владимир Якушев и глава Министерства культуры Ольга Любимова.
Также сообщалось о коронавирусе у актеров Петра Красилова, Татьяны Васильевой и Алисы Фрейндлих, пародистки Елены Воробей и телеведущего Оскара Кучеры.