Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва

Светлаков рассказал о появившихся после ковида пристрастиях 

Елена Прошина 1 час назад
Светлаков рассказал о появившихся после ковида пристрастиях
Фото: РИА Новости
Комик Сергей Светлаков заявил, что тяжело перенес коронавирус и до сих пор сталкивается с его последствиями. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Teleprogramma.
Светлаков отметил, что к аппарату ИВЛ его не подключали, хотя для этого у него «всё было».

«До этого, слава богу, не дошло и врачи вовремя остановили. У меня началась такая прогрессия в легких, мне неделю было плохо дома, потом было ухудшение и я попал в больницу», — рассказал он.

Слепаков поблагодарил врачей, которые подняли его на ноги за неделю.

«Нормально сейчас себя чувствую, но последствия все не уходят. Вкусы вернулись, но постоянная усталость и немножко депрессивность присутствуют и по капле выходят. Всегда хочется есть продукты с резким вкусом. Столько, сколько я съел квашеной капусты, майонеза, кетчупа, огурцов соленых, я за всю жизнь столько не съел», — отметил он.

Как писал «Рамблер», коронавирусом переболели многие российские политики и члены правительства, в том числе премьер-министр России Михаил Мишустин, глава Минстроя Владимир Якушев и глава Министерства культуры Ольга Любимова.
Также сообщалось о коронавирусе у актеров Петра Красилова, Татьяны Васильевой и Алисы Фрейндлих, пародистки Елены Воробей и телеведущего Оскара Кучеры.
Видео дня. Пэрис Хилтон впервые станет матерью с помощью ЭКО
Комментарии
Шоу-бизнес , Ольга Любимова , Алиса Фрейндлих , Сергей Светлаков , Михаил Мишустин , Владимир Якушев , Петр Красилов , Татьяна Васильева , Елена Воробей , Минкультуры , Минстрой
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Супермодель Белла Хадид снялась в купальнике на видео
00:10
Супермодель Белла Хадид снялась в купальнике на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео нападения бродячих собак на школьницу
00:27
Опубликовано видео нападения бродячих собак на школьницу
Происшествия
Блогер разбил Porshe за 12,5 миллиона и снял это на видео
00:15
Блогер разбил Porshe за 12,5 миллиона и снял это на видео
Происшествия
Опубликовано видео драки водителя и пешехода
02:06
Опубликовано видео драки водителя и пешехода
Происшествия
Россиянин рискнул жизнью ради чиновников и попал на видео
00:40
Россиянин рискнул жизнью ради чиновников и попал на видео
Общество Происшествия
Якутки станцевали на сильном морозе и попали на видео
01:02
Якутки станцевали на сильном морозе и попали на видео
Общество
Иномарка в Петербурге снесла забор и попала на видео
00:22
Иномарка в Петербурге снесла забор и попала на видео
Происшествия
Вышедших на дорогу амурских тигров сняли на видео
00:21
Вышедших на дорогу амурских тигров сняли на видео
Общество
Школьники потушили Вечный огонь в Красном Селе и попали на видео
00:22
Школьники потушили Вечный огонь в Красном Селе и попали на видео
Происшествия
Туристы сняли на видео надвигающуюся на них лавину
01:18
Туристы сняли на видео надвигающуюся на них лавину
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение