Светлаков рассказал о появившихся после ковида пристрастиях 

Комик Сергей Светлаков заявил, что тяжело перенес коронавирус и до сих пор сталкивается с его последствиями. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Teleprogramma.

Светлаков отметил, что к аппарату ИВЛ его не подключали, хотя для этого у него «всё было».

«До этого, слава богу, не дошло и врачи вовремя остановили. У меня началась такая прогрессия в легких, мне неделю было плохо дома, потом было ухудшение и я попал в больницу», — рассказал он.

Слепаков поблагодарил врачей, которые подняли его на ноги за неделю.