Семенович оскорбила реплика футболиста о ее «сиськах»

Семенович отреагировала на хамское высказывание спортсмена о ее груди, сняв свой ответ на камеру. Актриса, телеведущая и певица, а в прошлом фигуристка, завоевывавшая призовые места на международных соревнованиях, посоветовала своему обидчику «что-то отрезать, чтобы быстрее бегать по полю и забивать голы».