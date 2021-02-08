Семенович оскорбила реплика футболиста о ее «сиськах»

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Москва

Семенович записала на видео ответ оскорбившему ее футболисту Быстрову 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Анна Семенович записала на видео ответ оскорбившему ее футболисту Владимиру Быстрову. Запись публикует телеканал «НТВ». Ранее в интервью изданию «Спорт Экспресс» Быстров заявил, что «если бы Семенович захотела остаться в фигурном катании, то отрезала бы сиськи».
Семенович отреагировала на хамское высказывание спортсмена о ее груди, сняв свой ответ на камеру. Актриса, телеведущая и певица, а в прошлом фигуристка, завоевывавшая призовые места на международных соревнованиях, посоветовала своему обидчику «что-то отрезать, чтобы быстрее бегать по полю и забивать голы».
Шоу-бизнес , Видео , Владимир Быстров , Анна Семенович
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