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Москва

Винокур потребовал дотаций для государственных артистов 

News.ru 1 час назад
В России государственным артистам необходимо выплачивать дотации в период пандемии коронавируса. С таким предложением выступил юморист Владимир Винокур.
По его словам, если музыканты находятся на государственной службе, то они должны получать дотации. Это касается театров и ансамблей. При этом Винокур не знает, какую именно сумму лучше выплачивать, передаёт радиостанция «Говорит Москва».
Артист уверен, что частные исполнители не нуждаются в оказании финансовой помощи.
Винокур напомнил, что у него есть фонд, и лично он в дотациях не нуждается. Юморист сам помогает своим артистам.
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Ранее заслуженная артистка РФ Елена Воробей попросила дать артистам льготы на продукты. Таким образом она предлагает смягчить удар, который постиг культуру, от коронавируса. Она заявила, что люди заблуждаются, распространяя мифы о богатстве артистов. По её словам, у большинства из них такая же жизнь, как у остальных.
В свою очередь певец Валерий Меладзе призвал бойкотировать новогодние «голубые огоньки». Он пояснил, что российские артисты из-за пандемии COVID-19 остались без новогодних концертов. При этом уже восемь месяцев у представителей шоу-бизнеса нет стабильного заработка, а тысячи организаторов, менеджеров и других специалистов отрасли остались и вовсе без средств к существованию. Однако через некоторое время Меладзе назвал свою идею о бойкоте новогодних «огоньков» невыполнимой.
Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские власти пока не обсуждают меры поддержки артистов и деятелей культуры. При этом он подчеркнул, что съёмки телевизионные и киносъёмки не запрещены при соблюдении всех требований санитарных властей, писал NEWS.ru.
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Шоу-бизнес , Видео , Максим Фадеев , Валерий Меладзе , Дмитрий Песков , Владимир Винокур , Елена Воробей , Радиостанция "Говорит Москва"
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