В «Машине времени» произошел раскол

«Саша, я так считаю. Но расфрендяться не умею! Старость, наверное…» — так ответил на это Борзов.

Додолев посетовал, что бывшие единомышленники и соратники теперь «не могут сесть за столом и за батареей портвейна прийти к общему знаменателю».

«Замечательные, достойные и талантливые люди ссорятся из-за такой грязи, как политика. Сие разделение на классы, касты & лагеря вселяет печаль безмерную в печень мою усталую, Забыты, забыты заветы Кота Леопольда, » — заключил он (орфография и пунктуация автора сохранены).

Как писал «Рамблер», ранее участник «Машины времени» Евгений Маргулис раскритиковал «раскачивающих лодку» в России людей.

«За то время, что мы освободились от рабства, появилась другая молодежь, другие интересы, другие приоритеты. Когда раскачивается лодка, ты прошел все это много лет назад, ты понимаешь, что может быть. А молодняк не понимает, он не знает, что было раньше», — заявил музыкант.

Он добавил, что «не лезет в политику», так как «в ней не особо понимает», и не ссорится из-за нее с людьми, в том числе с Макаревичем.