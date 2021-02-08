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Москва

«Старость, наверное»: В «Машине времени» произошел раскол 

Мария Иванова 23 минуты назад
В «Машине времени» произошел раскол
Фото: ТАСС
Журналист Евгений Додолев заявил, что в «Машине времени» произошел «политический» раскол: лидер коллектива Андрей Макаревич и бас-гитарист Александр Кутиков критикуют власть, а один из основателей группы — Юрий Борзов — ее поддерживает. Об этом Додолев написал в своем блоге в «Яндекс. Дзене».
Макаревич выступает с критикой уже давно, а Кутиков присоединился к нему недавно. Бас-гитарист призвал своих друзей из Facebook отписаться от него, если они считают приговор оппозиционеру Алексею Навальному (является учредителем Фонда борьбы с коррупцией — ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) справедливым.

«Саша, я так считаю. Но расфрендяться не умею! Старость, наверное…» — так ответил на это Борзов.

Додолев посетовал, что бывшие единомышленники и соратники теперь «не могут сесть за столом и за батареей портвейна прийти к общему знаменателю».

«Замечательные, достойные и талантливые люди ссорятся из-за такой грязи, как политика. Сие разделение на классы, касты & лагеря вселяет печаль безмерную в печень мою усталую, Забыты, забыты заветы Кота Леопольда, » — заключил он (орфография и пунктуация автора сохранены).

Как писал «Рамблер», ранее участник «Машины времени» Евгений Маргулис раскритиковал «раскачивающих лодку» в России людей.

«За то время, что мы освободились от рабства, появилась другая молодежь, другие интересы, другие приоритеты. Когда раскачивается лодка, ты прошел все это много лет назад, ты понимаешь, что может быть. А молодняк не понимает, он не знает, что было раньше», — заявил музыкант.

Он добавил, что «не лезет в политику», так как «в ней не особо понимает», и не ссорится из-за нее с людьми, в том числе с Макаревичем.
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Шоу-бизнес , Евгений Додолев , Александр Кутиков , Андрей Макаревич , Алексей Навальный , Евгений Маргулис , Фонд борьбы с коррупцией , Минюст РФ
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