Ещё
Далее:
Читайте также:
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского
«Дорогие товарищи»: новый фильм Кончаловского Смотреть в Okko ⟶
Выберите регион
Москва

Дочь Федосеевой-Шукшиной обвинила мать в «изменениях в мозгу» 

News.ru и ещё 1 48 минут назад
Дочь Федосеевой-Шукшиной обвинила мать в «изменениях в мозгу»
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга нелестно высказалась о поведении своей матери из-за тёплого отношения к Бари Алибасову. Актриса не собирается разводиться с супругом, жалеет его и сильно переживала, когда продюсера положили в клинику лечиться от алкоголизма.
Ольга Шукшина недовольна тем, что после судебной битвы за квартиру её матери та не держит зла на супруга, готова всё ему простить и названивает Алибасову по два-три раза в день.
Своё мнение наследница Василия Шукшина высказала в телефонном разговоре в эфире программы «Прямой эфир» на телеканале «Россия 1». Ольга заявила, что мать порочит ту часть великой фамилии, принадлежащей её отцу, что она, вероятно, не понимает того, что делает и это может быть связано с какими-то возрастными «изменениями в мозгу».
Как рассказал в эфире ток-шоу сам Бари Алибасов, дочь заперла Федосееву-Шукшину дома и отобрала у неё телефон, пока он находился в клинике. Ольга запретила матери общаться с супругом. Это подтвердил и Алибасов-младший, который уверен, что дочь актрисы преследует только личные меркантильные интересы, а не интересы матери.
Ранее NEWS.ru сообщал, что продюсер и создатель группы «На-На» Бари Алибасов обвинил своего бывшего пиарщика Вадима Горжанкина в желании споить его, чтобы подсунуть на подпись документы. Алибасов предположил, что пиарщик пытался подсунуть ему на подпись документы на гонорары, которые получает он и его семья.
Видео дня. Пэрис Хилтон впервые станет матерью с помощью ЭКО
News.ru: последние новости
Пандемия подвела: поклонников Ротару огорчила её полнота Пандемия подвела: поклонников Ротару огорчила её полнота Максима Фадеева затравили в соцсетях после вакцинации от коронавируса Максима Фадеева затравили в соцсетях после вакцинации от коронавируса Дима Билан намерен уехать в Африку Дима Билан намерен уехать в Африку
Комментарии
Шоу-бизнес , Вадим Горжанкин , Василий Шукшин , Ольга Шукшина , Бари Алибасов
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Супермодель Белла Хадид снялась в купальнике на видео
00:10
Супермодель Белла Хадид снялась в купальнике на видео
Шоу-бизнес
Опубликовано видео нападения бродячих собак на школьницу
00:27
Опубликовано видео нападения бродячих собак на школьницу
Происшествия
Блогер разбил Porshe за 12,5 миллиона и снял это на видео
00:15
Блогер разбил Porshe за 12,5 миллиона и снял это на видео
Происшествия
Опубликовано видео драки водителя и пешехода
02:06
Опубликовано видео драки водителя и пешехода
Происшествия
Россиянин рискнул жизнью ради чиновников и попал на видео
00:40
Россиянин рискнул жизнью ради чиновников и попал на видео
Общество Происшествия
Якутки станцевали на сильном морозе и попали на видео
01:02
Якутки станцевали на сильном морозе и попали на видео
Общество
Иномарка в Петербурге снесла забор и попала на видео
00:22
Иномарка в Петербурге снесла забор и попала на видео
Происшествия
Вышедших на дорогу амурских тигров сняли на видео
00:21
Вышедших на дорогу амурских тигров сняли на видео
Общество
Школьники потушили Вечный огонь в Красном Селе и попали на видео
00:22
Школьники потушили Вечный огонь в Красном Селе и попали на видео
Происшествия
Туристы сняли на видео надвигающуюся на них лавину
01:18
Туристы сняли на видео надвигающуюся на них лавину
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение