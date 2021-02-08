Звезда Comedy Woman лишилась роли из-за отказа сниматься в постельной сцене

Актриса, экс-участница Comedy Woman Наталия Медведева выступила в Instagram против постельных сцен, заявив, что готова терять роли, но не пойдет против своих принципов.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталия Медведева Actress (@natalymedvedeva) Она назвала абсолютно нормальным отказываться участвовать в откровенных сценах, «если не хочется, если неприятно, если противно, в конце концов».

«Я в свое время абсолютно осознанно занесла в свой ДОГОВОР пункт, что не обнажаюсь и в постельных сценах не снимаюсь. И потом добавила — и не целуюсь!» — написала артистка (орфография и пунктуация автора сохранены).

В пример Наталия Медведева привела попытку сняться в короткометражке, сценарий которой ей очень понравился. Однако затем его переписали и там появились «и поцелуй, и обнаженка, и постельная сцена».

«Режиссер говорит: не переживай, мы все так аккуратно и красиво снимем, будет не вульгарно. В общем, пытался меня уломать. А я в ответ 300 тысяч раз ответила, что как бы классно ни было, я так сниматься не хочу. В итоге мне отказали в роли», — отметила она.

Экс-участница Comedy Woman напомнила, что в первую очередь она не актриса, а женщина, мама, жена, дочка, и это нормально — отказываться раздеваться в кадре.

Как сообщал «Рамблер», ранее актриса Кристина Асмус подверглась травле в соцсетях из-за эротической сцены в «Тексте». Пользователи также атаковали ее мужа, комика Гарика Харламова . 22 июня 2020 года Асмус и Харламов объявили о разводе, подчеркнув, что решение не спонтанное и на него не повлияли ни фильм, ни пандемия коронавируса, ни кто-то третий.