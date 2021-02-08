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Пригожин едва не умер от коронавируса. «Восемь дней ада» 

Ura.Ru 20 минут назад
Пригожин едва не умер от коронавируса
Фото: ТАСС
Российский продюсер Иосиф Пригожин переболел коронавирусом в тяжелой форме. Об этом он написал в своем Instagram.
По его словам, они с супругой певицей Валерией заразились в Дубае. У жены COVID протекал в легкой форме, а самого продюсера спустя неделю после начала болезни жестко подкосило.

«Первую неделю болезни чувствовал себя неплохо и думал, что уже иду на поправку, как в одночасье стал задыхаться и просто уже не в силах был подняться. Меня срочно забрали в больницу. Подключили к кислороду. Дальше я уже плохо себя помню. Врачи приходили, уходили, брали анализы, делали всякие снимки, а мне становилось все хуже. Моя болезнь развивалась по самому плохому сценарию. Восемь дней ада», — рассказал Пригожин.

Он поблагодарил медиков клиники в Дубае, которым удалось спасти его жизнь.
Продюсер также признался, что расплакался, когда болезнь отступила.

«Когда я первый раз смог самостоятельно встать, я, взрослый мужик, расплакался от осознания того, как это прекрасно — просто жить. Первый нормальный завтрак привел меня в состояние экстаза. Поход в душ — праздник. Вернулся я из больницы другим человеком. На многие вещи сегодня я смотрю иначе — все суета. Надо жить и радоваться самому факту, что мы живы», — заключил Пригожин.

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Комментарии 4
Шоу-бизнес , Иосиф Пригожин , Валерия
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