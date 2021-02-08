Пригожин едва не умер от коронавируса

«Первую неделю болезни чувствовал себя неплохо и думал, что уже иду на поправку, как в одночасье стал задыхаться и просто уже не в силах был подняться. Меня срочно забрали в больницу. Подключили к кислороду. Дальше я уже плохо себя помню. Врачи приходили, уходили, брали анализы, делали всякие снимки, а мне становилось все хуже. Моя болезнь развивалась по самому плохому сценарию. Восемь дней ада», — рассказал Пригожин.