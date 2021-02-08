Сафронов попросил похоронить его под Ульяновском

«Я уже давно поставил семейный склеп. Сделал так, чтобы мои родственники были похоронены не в разных местах. Я уже набросал эскиз своего надгробия. Наш семейный склеп — это небольшая часовня под Ульяновском. Я возвел его когда-то в честь своей матери. Мои родители схоронены в этом склепе. Там же лежит мой старший брат, который погиб. Конечно, часовню надо реконструировать. Плитка вот пришла в негодность».