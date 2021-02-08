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Сафронов показал семейный склеп под Ульяновском, в котором попросил в будущем похоронить его 

Teleprogramma.pro 37 минут назад
Сафронов попросил похоронить его под Ульяновском
Фото: globallookpress.com
Художник Никас Сафронов в эфире программы «Звезды сошлись» на канале НТВ показал семейный склеп под Ульяновском, в котором в будущем попросил похоронить его.

«Я уже давно поставил семейный склеп. Сделал так, чтобы мои родственники были похоронены не в разных местах. Я уже набросал эскиз своего надгробия. Наш семейный склеп — это небольшая часовня под Ульяновском. Я возвел его когда-то в честь своей матери. Мои родители схоронены в этом склепе. Там же лежит мой старший брат, который погиб. Конечно, часовню надо реконструировать. Плитка вот пришла в негодность».

Как отметил живописец, он уже составил завещание.

«Не обделил ни одного из своих детей. Большую часть наследства оставлю своему сыну Луке. Он самый простой и незатейливый из всех моих наследников», — заявил Никас Сафронов.

кадр из шоу «Звезды сошлись»
Напомним, что состоянии Сафронова оценивается в десятки миллионов долларов. У него очень много недвижимости. Есть даже замок в Шотландии и квартиры в Турции.
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Шоу-бизнес , Общество , Никас Сафронов , НТВ , Соединенное Королевство , Турция , Шотландия
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