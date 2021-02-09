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Москва

Невестка запретила вдове Караченцова видеться с внуком 

News.ru и ещё 1 27 минут назад
Невестка запретила вдове Караченцова видеться с внуком
Фото: АГН Москва/Global Look Press
Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина пожаловалась, что уже месяц не видела родного внука из-за коронавируса. Невестка запретила ей свидания с отпрыском после того, как юноша заразился коронавирусом.
Остальных внуков невестка Поргиной отправила к другой бабушке, сама вдова актёра в этот момент была на даче с сыном. Людмила Поргина также рассказала, что сама едва не подхватила коронавирус, но это оказалось сезонное ОРЗ, пишет «Собеседник».

Я была на похоронах у одного знакомого, который скончался из-за ковида. Думала, что там заразилась. Но через три дня моё самочувствие пришло в норму. Я сдала тест на коронавирус: он показал отрицательный результат, — рассказала вдова Караченцова.

Оправившись от болезни, Поргина уехала отдыхать в Дубай. Вернувшись, она узнала, что переболевшие коронавирусом могут снова им заразиться. Это напугало актрису ещё больше, поэтому она сама постаралась ограничить свои контакты.

Я, конечно, в ужасе. Я обещала Коле пожить, поднять внуков и сделать всё возможное, чтобы им было хорошо, — пожаловалась изданию Поргина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что вдова актёра Николая Караченцова Людмила Поргина рассказала, как она справляется с последствиями перенесённого коронавируса. У неё отмечался упадок сил, была высокая температура, однако знаменитость заявила, что обошлось без тяжких последствий.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Людмила Поргина , Николай Караченцов , ИД "Собеседник" , Дубай , ОАЭ , Турция
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