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Москва

Семенович отреагировала на предложение Быстрова отрезать ей грудь 

News.ru 1 час назад
Семенович отреагировала на предложение отрезать грудь
Фото: globallookpress.com
Поведением аморального мужчины назвала певица Анна Семенович предложение футболиста Владимира Быстрова отрезать ей грудь. Также она сравнила свои спортивные достижения с достижениями футболиста.
Ранее в интервью «Спорт-Экспрессу» Быстров заявил, что если бы Семенович хотела остаться в фигурном катании, она «отрезала бы сиськи».
В обращении, размещённом в Instagram, Семенович заявила, что такое поведение присуще аморальному мужчине. Светская львица напомнила, что у неё «не сиськи, а грудь», и отметила, что многого добилась в фигурном катании. Она имеет звание мастера спорта международного класса.

А вам, дорогой Владимир, тоже бы стоило что-то отрезать, чтобы это не мешало вам бегать по полю и забивать больше голов, — сказала певица.

Также она призвала футболиста не хамить, поскольку они даже не знакомы.
Поклонники Семенович одобрили выступление певицы, посчитав, что та не зря дала отпор зарвавшемуся спортсмену.
Ранее NEWS.ru писал о том, что певица, актриса и телеведущая Анна Семенович решила застраховать свою пышную грудь. На этот шаг её вынудили пойти мошенники, призналась она.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Владимир Быстров , Анна Семенович
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