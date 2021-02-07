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Москва

«Припугнули оружием»: люди в форме ОМОНа разгромили тикток-хаус Марии Погребняк 

WMJ.ru 1 час назад
Погребняк разозлила пользователей постановкой с «ОМОНом»
Фото: Instagram
Звезда решила разыграть подопечных блогеров из своего тикток-хауса, но вызвала гнев у пользователей Сети.
На днях инстамодель Мария Погребняк озадачила подписчиков своего блога, опубликовав серию Stories с людьми в форме ОМОНа, нагрянувшими в дом, где проживают подопечные ее тикток-команды. Публикации звезда быстро удалила, но пообещала раскрыть все карты и объяснить, что же случилось.
Вскоре Погребняк приоткрыла завесу тайны, объяснив фолловерам, что рейд служителей закона был всего лишь жестоким розыгрышем для юных блогеров. Дело в том, что тиктокеры хотели получить острых ощущений, но долго не могли найти подходящий квест, так что Мария взяла все в свои руки и заказала профессиональных актеров.
В Instagram звезда опубликовала короткое видео «задержания», в котором люди в форме и с оружием роняют ее на пол и крича «руки за голову» приказывают лечь ничком.

Приехал ОМОН и прямо со входа скрутил ребят, положил на пол и начал изымать их документы. Меня они уронили и припугнули оружием… Ребята были в шоке. Длилось все минут 15. Испугались все, даже немного и я, — рассказала подробности Погребняк (прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены).

Далеко не все подписчики звезды оценили ее чувство юмора. Многие пользователи Сети назвали розыгрыш жестоким и несмешным.

«Да…жутковато было смотреть, жестко…», «Не очень актуально в сегодняшние дни», «Глупость, тупость..», «Не смешно!» — пишут в комментариях фолловеры Погребняк.

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Шоу-бизнес , Мария Погребняк , WMJ.RU
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