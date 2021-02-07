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Экс-супруга Башарова обвинила Цивина и Дрожжину в травле 

Ирина Лебедева 27 минут назад
Экс-супруга Башарова обвинила Цивина и Дрожжину в травле
Фото: РИА Новости
Екатерина Архарова в программе «Новые русские сенсации» на канале НТВ рассказала, что подверглась преследованию со стороны Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной.
Сначала пара вроде бы поддержала избитую Башаровым актрису. Они созванивались с Екатериной, справлялись о ее здоровье.
И вдруг резко переметнулись на противоположную сторону.

«После переговоров и встреч с Башаровым Цивин встал на его защиту. Я не знаю, что пообещал Марат ему, каким образом он уговорил Михаила так поступить, но факты говорят сами за себя», — приводит слова Архаровой СтарХит.

После этого началась травля Екатерины. Цивин, по ее словам, везде высказывался, что Марат и пальцем жену не трогал, а пострадавшую женщину выставлял в самом неприглядном свете.

«Они хотели выставить меня эскортницей, проституткой, порноактрисой. У меня был откровенный шок: я не ожидала, что он полезет в эту грязюку».

От травли перешли к прямым угрозам.

«Говорили, что меня обольют кислотой, чтобы я свое красивое личико берегла и была очень внимательна при выходе из машины».

После всего этого Екатерина собирается выступить на суде в поддержку родственников Баталова, рассказав свою историю.
Стало известно о прошлом Цивина и Дрожжиной
Как ранее сообщал «Рамблер», Следственный комитет предъявил Дрожжиной и Цивину обвинение по уголовному делу о мошенничестве с имуществом вдовы и дочери актера Алексея Баталова.
Спорное имущество (мастерская артиста и две квартиры) было арестовано.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Алексей Баталов , Михаил Цивин , Екатерина Архарова , СКР , StarHit , НТВ
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