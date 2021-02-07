Экс-супруга Башарова обвинила Цивина и Дрожжину в травле 

Сначала пара вроде бы поддержала избитую Башаровым актрису. Они созванивались с Екатериной, справлялись о ее здоровье.

И вдруг резко переметнулись на противоположную сторону.

«После переговоров и встреч с Башаровым Цивин встал на его защиту. Я не знаю, что пообещал Марат ему, каким образом он уговорил Михаила так поступить, но факты говорят сами за себя», — приводит слова Архаровой СтарХит.

После этого началась травля Екатерины. Цивин, по ее словам, везде высказывался, что Марат и пальцем жену не трогал, а пострадавшую женщину выставлял в самом неприглядном свете.

«Они хотели выставить меня эскортницей, проституткой, порноактрисой. У меня был откровенный шок: я не ожидала, что он полезет в эту грязюку».

От травли перешли к прямым угрозам.

«Говорили, что меня обольют кислотой, чтобы я свое красивое личико берегла и была очень внимательна при выходе из машины».

После всего этого Екатерина собирается выступить на суде в поддержку родственников Баталова , рассказав свою историю.

Как ранее сообщал «Рамблер», Следственный комитет предъявил Дрожжино й и Цивину обвинение по уголовному делу о мошенничестве с имуществом вдовы и дочери актера Алексея Баталова.

Спорное имущество (мастерская артиста и две квартиры) было арестовано.