Экс-супруга Башарова обвинила Цивина и Дрожжину в травле 

Екатерина Архарова в программе «Новые русские сенсации» на канале НТВ рассказала, что подверглась преследованию со стороны Михаила Цивина и Натальи Дрожжиной.
Сначала пара вроде бы поддержала избитую Башаровым актрису. Они созванивались с Екатериной, справлялись о ее здоровье.
И вдруг резко переметнулись на противоположную сторону.
«После переговоров и встреч с Башаровым Цивин встал на его защиту. Я не знаю, что пообещал Марат ему, каким образом он уговорил Михаила так поступить, но факты говорят сами за себя», — приводит слова Архаровой СтарХит.
После этого началась травля Екатерины. Цивин, по ее словам, везде высказывался, что Марат и пальцем жену не трогал, а пострадавшую женщину выставлял в самом неприглядном свете.
«Они хотели выставить меня эскортницей, проституткой, порноактрисой. У меня был откровенный шок: я не ожидала, что он полезет в эту грязюку».
От травли перешли к прямым угрозам.
«Говорили, что меня обольют кислотой, чтобы я свое красивое личико берегла и была очень внимательна при выходе из машины».
После всего этого Екатерина собирается выступить на суде в поддержку родственников Баталова, рассказав свою историю.
Как ранее сообщал «Рамблер», Следственный комитет предъявил Дрожжиной и Цивину обвинение по уголовному делу о мошенничестве с имуществом вдовы и дочери актера Алексея Баталова.
Спорное имущество (мастерская артиста и две квартиры) было арестовано.