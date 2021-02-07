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Москва

Панин выложил в сеть кадры эротической вечеринки 

Ирина Лебедева 1 час назад
Панин выложил в сеть кадры эротической вечеринки
Фото: Instagram
Эпатажный актер снова дразнит публику. На этот раз он выложил в инстаграме ролик с эротической вечеринке, в которой принимали участие также его супруга Ева Тарлакян и ее подруга.
Панин и его спутницы пляшут в одном белье. Панин в женском кружевном бюстгальтере и кружевном поясе.
Сначала на страничке Алексея видео было выложено без цензуры. Но вскоре оно было удалено и заменено фотографией с замазанными деталями. Однако скандал в сети уже разразился.
Многие подписчики начали стыдить Алексея.

«Панин ты уже от безделья не знаешь, чем заняться. Такой сильный актер…», «Для дочки, наверное, чтобы знала, как жить…», «Леша, за „кулисами“ делай что хочешь, но, пожалуйста, не надо это в ленту, ведь Нюша это тоже видит!»

Другие же, напротив, завидуют его раскрепощенности и свободному поведению.

«Вагон с осуждающими святыми уже разгрузили в комментах? Дайте знать», «Молодец. Каждый живёт как хочет и может. А осуждать гораздо проще, когда так хоть не много хочется пожить. Всем Позитива!»

Как ранее сообщал «Рамблер», мать Алексея Панина Татьяна Власова, работавшая редактором в издательстве «Наука», скончалась 5 января от осложнений, вызванных коронавирусом.
Алексей Панин винит себя за то, что не смог провести с мамой последние дни ее жизни. Он признался, что известие о смерти матери застигло его врасплох.
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Комментарии 4
Шоу-бизнес , Татьяна Власова , Алексей Панин
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