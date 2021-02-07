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Сын Моргунова скрывает смерть матери 

Ирина Лебедева 1 час назад
Сын Моргунова скрывает смерть матери
Фото: РИА Новости
Актер Евгений Моргунов ушел из жизни в 1999 году.
Его вдова Наталья жила вместе со старшим сыном Антоном, которому сейчас 54 года (младший сын Николай трагически погиб в 25 лет).
И вот стало известно, что пожилая женщина скончалась. Эту информацию подтвердила внучка Евгения, а также соседи Моргуновых.
Наталья умерла от инсульта, она похоронена на Кунцевском кладбище рядом с сыном и мужем.
Антон же почему-то упорно не признает, что мать умерла. Он уверяет всех, что она находится в больнице.
Возможно, мужчина находится уже в стадии некоторой неадекватности — по информации от родных и соседей, он нигде не работает и крепко пьет, — рассказывает «Комсомольская Правда».
Его отец, знаменитый артист Евгений Моргунов, тоже злоупотреблял алкоголем.
Поспособствовали пагубной привычке переживания после гибели младшего сына — Николай заснул за рулем.
От этого удара знаменитый актер так и не оправился. У него пошатнулось здоровье, что в итоге и привело к смерти.
Тому же недугу оказался подвержен и его старший сын. Только тут, по словам соседей, все совсем плохо. Мужчина совсем забросил себя, что, несомненно, усугубится в отсутствие матери.
Как ранее писал «Рамблер», Леонид Гайдай был расстроен, что в фильме режиссёра Евгения Карелова «Семь стариков и одна девушка» появилась знаменитое трио — Евгений Моргунов, Юрий Никулин и Георгий Вицин.
Сами актёры тоже остались недовольны результатом. Юрий Никулин даже назвал троицу «инородным телом в картине», которое никак не вписывалось в сюжет.
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Шоу-бизнес , Юрий Никулин , Евгений Моргунов , Евгений Карелов , Леонид Гайдай , Георгий Вицин , Комсомольская правда
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