Сын Моргунова скрывает смерть матери 

Актер Евгений Моргунов ушел из жизни в 1999 году.

Его вдова Наталья жила вместе со старшим сыном Антоном, которому сейчас 54 года (младший сын Николай трагически погиб в 25 лет).

И вот стало известно, что пожилая женщина скончалась. Эту информацию подтвердила внучка Евгения, а также соседи Моргуновых.

Наталья умерла от инсульта, она похоронена на Кунцевском кладбище рядом с сыном и мужем.

Антон же почему-то упорно не признает, что мать умерла. Он уверяет всех, что она находится в больнице.

Возможно, мужчина находится уже в стадии некоторой неадекватности — по информации от родных и соседей, он нигде не работает и крепко пьет, — рассказывает «Комсомольская Правда».

Его отец, знаменитый артист Евгений Моргунов, тоже злоупотреблял алкоголем.

Поспособствовали пагубной привычке переживания после гибели младшего сына — Николай заснул за рулем.

От этого удара знаменитый актер так и не оправился. У него пошатнулось здоровье, что в итоге и привело к смерти.

Тому же недугу оказался подвержен и его старший сын. Только тут, по словам соседей, все совсем плохо. Мужчина совсем забросил себя, что, несомненно, усугубится в отсутствие матери.

Сами актёры тоже остались недовольны результатом. Юрий Никулин даже назвал троицу «инородным телом в картине», которое никак не вписывалось в сюжет.