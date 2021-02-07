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Фадеев считает, что Криду рано быть наставником на «Голосе» 

Ирина Лебедева 51 минуту назад
Фадеев считает, что Криду рано быть наставником на «Голосе»
Фото: РИА Новости
12 февраля на «Первом канале» открывается новый сезон музыкального шоу «Голос. Дети».
Продюсер шоу Юрий Аксюта представил публике наставников сезона. Это Светлана Лобода и Баста, они занимают красные кресла уже не в первый раз.
И Егор Крид, который впервые будет набирать себе команду.
Многим телезрителям кажется, что Крид еще слишком молод и несерьезен для того, чтобы чему-то научить детей.
Эту точку зрения разделяет и продюсер Максим Фадеев. В беседе с журналистами «Собеседника» он назвал Крида мальчиком, которому самому еще нужен учитель.

«Я не знаю Егора Крида как артиста, но то, что он ничему не научит детей, — это факт. Чему он может научить? Учитель — это знание. У Крида что, есть музыкальное образование?»

Нужно отметить, что первые же снимки, выложенные Егором в инстаграм со съемок шоу, подтверждают мнение Фадеева.
Молодой исполнитель небрежно раскинулся в кресле и показывает средний палец с ногтем, покрытым черным лаком.
Правда, именно это фото Крид вскоре убрал. Что не осталось незамеченным — в сети пошло обсуждение демарша.

«Ммм, факи убрал..», «А что так можно было, как он это сделал?», «перезалив», «наверное застыдили!»

Как ранее писал «Рамблер», поклонники заподозрили Максима Фадеева в том, что он лег под нож пластического хирурга. Поводом стала фотография, выложенная продюсером в Instagram.
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Крид , Максим Фадеев , Юрий Аксюта , Светлана Лобода
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