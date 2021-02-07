Фадеев считает, что Криду рано быть наставником на «Голосе» 

12 февраля на «Первом канале» открывается новый сезон музыкального шоу «Голос. Дети».

Продюсер шоу Юрий Аксюта представил публике наставников сезона. Это Светлана Лобода и Баста, они занимают красные кресла уже не в первый раз.

Егор Крид , который впервые будет набирать себе команду.

Многим телезрителям кажется, что Крид еще слишком молод и несерьезен для того, чтобы чему-то научить детей.

Эту точку зрения разделяет и продюсер Максим Фадеев . В беседе с журналистами «Собеседника» он назвал Крида мальчиком, которому самому еще нужен учитель.

«Я не знаю Егора Крида как артиста, но то, что он ничему не научит детей, — это факт. Чему он может научить? Учитель — это знание. У Крида что, есть музыкальное образование?»

Нужно отметить, что первые же снимки, выложенные Егором в инстаграм со съемок шоу, подтверждают мнение Фадеева.

Молодой исполнитель небрежно раскинулся в кресле и показывает средний палец с ногтем, покрытым черным лаком.

Правда, именно это фото Крид вскоре убрал. Что не осталось незамеченным — в сети пошло обсуждение демарша.

«Ммм, факи убрал..», «А что так можно было, как он это сделал?», «перезалив», «наверное застыдили!»