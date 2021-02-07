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Москва

Жена рассказала о последних днях Грачевского 

Ирина Лебедева 1 час назад
Жена рассказала о последних днях Грачевского
Фото: ТАСС
Екатерина Белоцерковская, вдова Бориса Грачевского и мама его маленького сына, в эфире телепередачи «Пусть говорят» на канале НТВ рассказала о том, как прошли последние дни жизни художественного руководителя Ералаша.
Заболел Борис Юрьевич еще в декабре. Почувствовал недомогание, сделал анализ — подтвердился коронавирус. Чуть позднее слегла и сама Екатерина.

«Первые семь дней было легко. Потом у него поднялась температура. Уговаривала его на компьютерную томографию, но он отказывался. Врач, который лечил мужа по телефону, сказал, что в этом нет необходимости. Когда температура держалась уже четыре дня подряд, я криком кричала: «Пожалуйста, нужно сделать КТ!» Но не могла его убедить», — приводит слова вдовы Экспресс Газета.

У Грачевского не было никаких симптомов пневмонии — ни одышки, ни кашля. Но, когда ему все же сделали томографию, то она показала обширное повреждение легких.75%.

«Он когда узнал, почернел», — вспоминает Екатерина.

Грачевского сразу же госпитализировали.
Первые несколько дней в больнице еще не предвещали трагедии — Борис Юрьевич был настроен оптимистически, шутил, мог общаться по телефону с близкими.
Потом — резкое ухудшение, ИВЛ. Далее отказали почки и начался сепсис. Но жена до последнего момента была уверена, что он победит болезнь.
Пережить известие о смерти любимого мужа Екатерине помог маленький сын. Женщина призналась, что, если бы не ответственность за ребенка, она ушла бы вслед за супругом.
Как ранее писал «Рамблер», своей семье Грачевский оставил особняк площадью 300 квадратных метров и 17 соток земли в 50 километрах от Москвы по Новорижскому шоссе, а также трехкомнатную квартиру на улице Гиляровского стоимостью около 17 миллионов рублей.
Кроме того, наследникам Грачевского достанутся авторские права на «Ералаш» и доходы от трансляции киножурнала по телевизору.
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Шоу-бизнес , Екатерина Белоцерковская , НТВ
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