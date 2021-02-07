Жигунов в суде докажет, что он не психбольной

Сергей Жигунов сообщил, что подал в суд на СМИ, приписавшее ему психическое заболевание.
Накануне вышла статья, где говорилось, что актер в прошлом лежал в психиатрической клинике.
Жигунов с юмором прокомментировал эту информацию, отметив, что иск он, все-таки, сразу подал.
«Дело даже не в том, что никогда не был в психиатрической клинике. Вопрос — как я туда не попал, постоянно читая о себе такие новости.
Поздравляю на этот раз с иском», — написал Сергей в микроблоге.
Подписчики поддержали саркастический настрой Жигунова.
«В статье половина правды: вы — российская звезда!»;
«Какая у вас насыщенная жизнь… Если бы не СМИ, такого бы не было… Берегите их…»
Как ранее писал «Рамблер», Сергею Жигунову 58 лет. Он сыграл главные роли в популярных фильмах «Гардемарины, вперед!», «Сердца трех», «Принцесса на бобах», «Моя прекрасная няня» и др.