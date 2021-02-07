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Москва

Жигунов будет судиться с назвавшим его психбольным СМИ 

Ирина Лебедева 1 час назад
Жигунов в суде докажет, что он не психбольной
Фото: РИА Новости
Сергей Жигунов сообщил, что подал в суд на СМИ, приписавшее ему психическое заболевание.
Накануне вышла статья, где говорилось, что актер в прошлом лежал в психиатрической клинике.
Жигунов с юмором прокомментировал эту информацию, отметив, что иск он, все-таки, сразу подал.

«Дело даже не в том, что никогда не был в психиатрической клинике. Вопрос — как я туда не попал, постоянно читая о себе такие новости.

Поздравляю на этот раз с иском», — написал Сергей в микроблоге.

Подписчики поддержали саркастический настрой Жигунова.
«В статье половина правды: вы — российская звезда!»;

«Какая у вас насыщенная жизнь… Если бы не СМИ, такого бы не было… Берегите их…»

Как ранее писал «Рамблер», Сергею Жигунову 58 лет. Он сыграл главные роли в популярных фильмах «Гардемарины, вперед!», «Сердца трех», «Принцесса на бобах», «Моя прекрасная няня» и др.
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Шоу-бизнес , Сергей Жигунов
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