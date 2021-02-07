Мать Манукяна заявила, что Даву «поливают грязью» 

Анна Манукян, мама блогера Давида Манукяна , экс-возлюбленного Бузовой, грудью встала на защиту сына.

Она нелицеприятно высказывается об Ольге, резко отвечает на нападки на Даву в сети и деликатничать с теми, кто, по ее мнению, «льет грязь» на ее ребенка, не собирается.

Вследствие этого женщина уже завоевала себе довольно-таки скандальную репутацию.

Многие поклонницы Давида недоумевают, почему у него такая агрессивная мама — ведь сам он ведет себя достаточно сдержанно даже в нынешней непростой ситуации.

«Дава хороший парень, вроде порядочный, но странно, почему у него такая мама, которая может так противно и некрасиво высказываться, и не важно по поводу кого», — написала одна из них в микроблоге.

Такие высказывания Анна пресекает сразу.

«А пусть на твоего ребенка грязь нальют, а ты в ножки падай и целуй. Главное, что ты будешь культурная», — ответила Манукян.

Что ж, на войне как на войне — все средства хороши. Материнский гнев фолловерам тоже понятен. Хотя и не всегда оправдан.

«Любая мама порвёт за своего ребёнка и это правильно. Единственное, что в отношениях должны разбираться двое, а мама лишь может дать совет».