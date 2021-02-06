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Москва

Сын увез Алибасова из Москвы 

Ирина Лебедева 1 час назад
Бари Алибасов покинул Москву в инвалидном кресле
Фото: РИА Новости
Бари Алибасова накануне выписали из наркологической клиники.
И вот его увидели в аэропорту. Бари Каримович сидел в инвалидной коляске, сопровождал его Алибасов-младший. Направлялись отец с сыном в Калининград.
Об этом рассказывает СтарХит.
Адвокат Бари Бариевича Александр Бенхин пояснил журналистам, что все в порядке, просто продюсер решил покинуть столицу. Куда именно он направляется и зачем, правозащитник не сказал.
Ранее между отцом и сыном произошел серьезный конфликт.
Речь шла о том, что Алибасов-младший требовал, чтобы гонорары отца приходили на его счет вследствие тяжелой болезни Бари Каримовича.
Юдашкин показался в ресторане после тяжелой болезни
Как сообщал «Рамблер», сын продюсера рассказал журналистам, почему его отец оказался на больничной койке.
Он отметил, что после новогодних каникул Алибасов попал в реанимацию. Все потому, что ему строго-настрого запрещено употреблять алкоголь и курить сигареты, а он нарушил оба запрета, когда в своей квартире ушел в загул.
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Шоу-бизнес , Бари Алибасов , StarHit
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