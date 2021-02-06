Бари Алибасов покинул Москву в инвалидном кресле

И вот его увидели в аэропорту. Бари Каримович сидел в инвалидной коляске, сопровождал его Алибасов-младший. Направлялись отец с сыном в Калининград

Адвокат Бари Бариевича Александр Бенхин пояснил журналистам, что все в порядке, просто продюсер решил покинуть столицу. Куда именно он направляется и зачем, правозащитник не сказал.

Ранее между отцом и сыном произошел серьезный конфликт.

Речь шла о том, что Алибасов-младший требовал, чтобы гонорары отца приходили на его счет вследствие тяжелой болезни Бари Каримовича.

Как сообщал «Рамблер», сын продюсера рассказал журналистам, почему его отец оказался на больничной койке.

Он отметил, что после новогодних каникул Алибасов попал в реанимацию. Все потому, что ему строго-настрого запрещено употреблять алкоголь и курить сигареты, а он нарушил оба запрета, когда в своей квартире ушел в загул.