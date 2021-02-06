У родственниц Баталова обнаружился неплохой доход

В связи со скандалом о мошенничестве с имуществом Баталова , публика активно сочувствует его родным — жене и дочери, попавшим в беду.

Что касается отчуждения недвижимости и пропажи архивов — здесь работает следствие, оно и установит виновных и вернет то, что можно вернуть, наследницам.

Но вот в устоявшееся мнение, что любимые женщины покойного актера живут на гроши, похоже, стоит внести уточнение.

Журналисты выяснили, что доход Марии Баталовой и Гитаны Леонтенко, как минимум, на порядок выше того, что имеет обычный российский пенсионер.

Так, в добавок к пенсии Гитана Аркадьевна получает 15 тыс. ежемесячно от Союза кинематографистов и 20 тыс. переводил от себя ей лично Никита Михалков

Мария получает пенсию по инвалидности, доплату, как член Союза писателей и кинематографистов. Также ей идут деньги по наследованию авторских прав отца — за показ фильмов с его участием и т.п.

В целом собирается вполне приличная сумма. По данным источника Федерального агентства новостей, она может достигать 250 тыс. рублей в месяц.

Как ранее сообщал «Рамблер», как только вдова Алексея Баталова объявила о том, будто они с дочкой лишились имущества из-за действий Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина , Никита Михалков пришел на помощь и предложил своего адвоката.