У родственниц Баталова обнаружился неплохой доход

В связи со скандалом о мошенничестве с имуществом Баталова, публика активно сочувствует его родным — жене и дочери, попавшим в беду.
Что касается отчуждения недвижимости и пропажи архивов — здесь работает следствие, оно и установит виновных и вернет то, что можно вернуть, наследницам.
Но вот в устоявшееся мнение, что любимые женщины покойного актера живут на гроши, похоже, стоит внести уточнение.
Журналисты выяснили, что доход Марии Баталовой и Гитаны Леонтенко, как минимум, на порядок выше того, что имеет обычный российский пенсионер.
Так, в добавок к пенсии Гитана Аркадьевна получает 15 тыс. ежемесячно от Союза кинематографистов и 20 тыс. переводил от себя ей лично Никита Михалков.
Мария получает пенсию по инвалидности, доплату, как член Союза писателей и кинематографистов. Также ей идут деньги по наследованию авторских прав отца — за показ фильмов с его участием и т.п.
В целом собирается вполне приличная сумма. По данным источника Федерального агентства новостей, она может достигать 250 тыс. рублей в месяц.
Как ранее сообщал «Рамблер», как только вдова Алексея Баталова объявила о том, будто они с дочкой лишились имущества из-за действий Натальи Дрожжиной и Михаила Цивина, Никита Михалков пришел на помощь и предложил своего адвоката.
Вначале Гитана согласилась, и ее представителем стал Павел Астахов. Вскоре Леонтенко по какой-то причине отказалась от его услуг.