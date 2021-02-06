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Квартира покойного Виктюка достанется родственникам с Украины 

Ирина Лебедева 2 часа назад
Квартира покойного Виктюка достанется родственникам с Украины
Фото: РИА Новости
Осенью прошлого года от осложнений коронавирусной инфекции скончался режиссер Роман Григорьевич Виктюк.
Мэтру было 84 года, похоронили его на родине, во Львове.
В соцсетях задались вопросом — кому отойдет квартира режиссера? Виктюку принадлежала «двушка» в доме № 4 по Тверской улице.
Это здание — объект культурного наследия регионального значения, оно находится сразу за Государственной Думой РФ. До Кремля — рукой подать.
Жилье оценивается не менее чем в 50 млн рублей. В этой квартире когда-то жил Василий, сын Сталина, потом — внук.
В 90-е годы мэр Москвы Юрий Лужков выделил эту квартиру Виктюку.
И вот пошли слухи, источником которых называли звездного адвоката Сергея Жорина, что дальние родственники покойного, проживающие во Львове, наследства не получат.
Якобы квартира не была приватизирована и теперь отойдет государству.
Журналисты «Комсомольской Правды» связались с родней режиссера.

«Впервые слышу, что квартира Романа Григорьевича не была приватизирована. Все документы были оформлены, жилье — в собственности. Наследницами Романа Григорьевича по-прежнему являются две его родные сестры — Кристина и Данута. Это мои бабушки», — объяснила ситуацию внучатая племянница режиссера Екатерина Виктюк.

Как ранее писал «Рамблер», Роман Виктюк — российский и украинский театральный режиссер, педагог, художественный руководитель Театра Романа Виктюка.
В 2009 году Виктюк получил звание народного артиста России. На его счету более 250 спектаклей.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Юрий Лужков , Сергей Жорин , Роман Виктюк , Госдума , Комсомольская правда
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