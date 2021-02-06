Канделаки выложила редкое фото с молодым супругом 

Тина Канделаки в инстаграме разместила совместную фотографию с мужем Василием Бровко. У него день рождения, исполнилось 34 года. Телеведущая старше супруга на 11 лет.
Василий — предприниматель, медиаменеджер, личность непубличная.
Как информирует «Московский Комсомолец», обычно снимки Бровко можно увидеть на страничках звезды в соцсети только в его день рождения.
Тина тепло поздравила любимого. Они вместе уже 13 лет и по-прежнему счастливы.
«Почему я с тобой все эти годы?
По одной простой причине: с тобой, как в анекдоте, — «не наговориться». Мне всегда хочется вечером прийти домой, чтобы рассказать тебе обо всем, что произошло в моей жизни, и узнать, что произошло за этот день в твоей.
С наших первых встреч, когда тёплыми московскими вечерами я не могла с тобой наговориться, прошла целая жизнь. А вечера наши остались всё теми же.
С днём рождения! Сохрани наши вечера как можно дольше. Потому что из таких вечеров состоит простое человеческое счастье», — написала она в микроблоге.
Как ранее сообщал «Рамблер», генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки поделилась мнением о необходимости вакцинации группы населения старше 65 лет.
Сама Канделаки еще в сентябре сделала прививку от коронавируса, о чем заявила в конце декабря во время эфира телеканала RTVI.