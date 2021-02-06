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Дженнифер Лоуренс была ранена на съемках фильма «Не смотри вверх» 

Газета.Ru и ещё 2 1 час назад
Дженнифер Лоуренс была ранена на съемках фильма
Фото: Joel C Ryan/Invision/AP
Американская актриса Дженнифер Лоуренс получила повреждение рано утром в пятницу, 5 февраля, во время съемок сцены фильма "Не смотри вверх" Адама Маккея.
Об этом сообщает TMZ со ссылкой на источники, связанные с производством киноленты. Собеседники издания рассказали, что инцидент произошел в Бостоне. Лоуренс снималась в сцене с актером Тимоти Шаламе. Актриса находилась внутри ресторана, когда в сцене должен был произойти "контролируемый взрыв" окна.
По данным издания, взрыв прошел не так, как планировалось изначально. В результате осколок стекла разрезал веко Лоуренс, из-за чего у нее возникло кровотечение. Степень ее травмы пока неясна. Как сообщили источники, "это было не так уж плохо".
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Шоу-бизнес , Дженнифер Лоуренс
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