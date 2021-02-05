Первый муж Началовой ответил на обвинения в программе «Док Ток» 

Первый муж Юлии Началовой, музыкант и продюсер Дмитрий Ланской прокомментировал обвинения в свой адрес, прозвучавшие в программе «Док Ток» и фильме о певице, показанных по Первому каналу. Обращение опубликовано в аккаунте издания «7 Дней» в Instagram

Дмитрий Ланской назвал фильм «Подлинная история Юлии Началовой» «произведением за гранью добра и зла». По его словам, у создателей картины не получилось показать, чем жила и дышала певица. Вместо этого они на скорую руку слепили «лживое и бездарное» кино и втянули в него близких Юлии.

Все обвинения в свой адрес он назвал несостоятельными и напомнил, что его семейная жизнь с Началовой закончилась 17 лет назад, а в программе и фильме его выставили чуть ли не виновником ее трагической гибели.

Музыкант отметил, что к юбилею певицы по ТВ могли показать ее концерт или фильм о творчестве, а не копаться в грязном белье Началовой и ее мужей.

Как сообщал «Рамблер», Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года, ей было 38 лет. Последние дни жизни певица провела в больнице в состоянии искусственной комы. Ее госпитализировали из-за резко выросшего уровня сахара в крови и обострившейся подагры.