Юдашкин показался в ресторане после тяжелой болезни 

Модельер Валентин Юдашкин , который на протяжении нескольких лет боролся со смертельным недугом, вышел в свет в сопровождении супруги. Кутюрье отправился на свидание с женой в один из столичных ресторанов.

Фотоотчет из заведения в Instagram супруга Юдашкина Марина . Она опубликовала совместное фото, на котором кутюрье выглядит заметно похудевшим, но по мнению подписчиков, «полным сил».

«Романтический ужин с Валечкой», — подписала фото Марина (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

В 2016 году, как сообщал «Рамблер», Юдашкин начал испытывать сильнейшие головные боли. Какое-то время модельер пытался избавиться от них при помощи таблеток, но в конце концов решил отправиться к доктору. После осмотра врач направил кутюрье к онкологу, который поставил страшный диагноз — рак пищевода. Новость застала Юдашкина врасплох, поскольку раньше у него никогда не было серьезных проблем со здоровьем. Тем не менее он активно занялся лечением. Предпринимательница Ольга Слуцкер отметила, что жизнь модельера перевернулась с ног на голову незадолго до его 52-летия. Тем не менее праздник решено было провести. Бизнес-вумен вспомнила, что, придя на торжество, она сначала не узнала своего друга: место него во главе стола сидел, по ее словам, «худенький мальчик», который за 20 дней перенес четыре полостные операции.

Юдашкин при этом проявил недюжинную силу и мужество. Сегодня он не создает впечатление человека, изможденного болезнью. Модельер активно работает. В этом, по мнению Слуцкер, есть заслуга его супруги Марины. Женщина изначально заявила, что не даст кутюрье сидеть дома: он должен жить как жил, работать и готовить показы.