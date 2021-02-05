Борисова ответила на намеки в лесбиянстве 

Калашникова в интервью YouTube-каналу «Алена, блин!» отметила, что испытывает к Борисовой неприязненные отношения. В частности, из-за того, что телеведущая везде говорит, что на наркотики ее подсадил их общий знакомый стилист Тима Брик. Конфликт усугубился, когда Борисова начала обвинять Калашникову во вмешательстве в ее личную жизнь.

«Она говорит, что я какого-то мужика у нее увела. Ничего, что она мне свои «с***и-п***и» (интимные фото — прим. ред.) присылает?! Биполярочка у нее. Я не знаю, что ей от меня надо», — заявила актриса.

В доказательство в Instagram артистка выложила фото, которое ей якобы прислала Борисова. Это селфи, на котором телеведущая изображена топлес.

«Отличная грудь, Даночка. Видимо ты забыла, что и кому ты шлешь. Ничего страшного я напомню», — подписала снимок Калашникова (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Борисова, комментируя ситуацию, заявила, что пришла в восторг, посмотрев интервью с Калашиниковой. Она отметила, что всегда интересовалась только мужчинами, а «если что и посылала, то не этому чучелу гороховому».

«Могла ей прислать, чтобы показать, какую новую грудь мне сделали», — пояснила она.

По ее словам, таким образом Калашникова пытается «хайпануть», поскольку никому не интересна.