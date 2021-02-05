Максакова устроила скандал на ток-шоу 

Певица Мария Максакова устроила скандал в эфире Первого канала. Об этом сообщает РИА Новости.
Вчера она стала гостьей шоу «Пусть говорят». В ходе передачи певица заявила, что некоторое время назад почувствовала себя обеспеченной женщиной, которая впала в кому, после чего наследники стали делить ее имущество. Когда же она вышла из комы, те не захотели иметь с ней дело.
Другие участники программы раскритиковали Максакову за плохое отношение к детям и матери и обвинили ее в духовно-нравственной инвалидности. После этого та заявила, что оскорблена и хочет покинуть студию.
В 2017 году, как сообщал «Рамблер», муж Максаковой бывший депутат Государственной думы Денис Вороненков был застрелен киллером в Киеве. С тех пор его вдова не посещала территорию России. На прошлой неделе она вернулась на родину. Тогда же певица рассказала о желании встретиться со своей матерью актрисой Людмилой Максаковой и о том, что та этого не хочет.