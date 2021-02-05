Максакова устроила скандал на ток-шоу 

Вчера она стала гостьей шоу «Пусть говорят». В ходе передачи певица заявила, что некоторое время назад почувствовала себя обеспеченной женщиной, которая впала в кому, после чего наследники стали делить ее имущество. Когда же она вышла из комы, те не захотели иметь с ней дело.

Другие участники программы раскритиковали Максакову за плохое отношение к детям и матери и обвинили ее в духовно-нравственной инвалидности. После этого та заявила, что оскорблена и хочет покинуть студию.