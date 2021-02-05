Светлаков объяснил уход с ТНТ 

Светлаков, как сообщал «Рамблер», работал на ТНТ долгие годы, в том числе над шоу «Наша Russia». В 2018 году он ушел оттуда.

«Не срасталось ничего общего», — объяснил юморист причины принятия такого решения.

Он рассказал, что хотел работать не только лицом, но и головой — придумывать и продюсировать. На ТНТ у него не было такой возможности, а канал СТС предложил ему ее, и он перешел туда. Светлаков назвал переход на СТС настоящим прогрессом для себя и выразил радость от того, что принял решение сделать это.