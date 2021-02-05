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Светлаков объяснил уход с ТНТ 

Елена Прошина 1 час назад
Светлаков объяснил уход с ТНТ
Фото: РИА Новости
Комик Сергей Светлаков ушел с канала ТНТ, потому что не мог делать там то, что хотел. Об этом он сам рассказал «Телепрограмме».
Светлаков, как сообщал «Рамблер», работал на ТНТ долгие годы, в том числе над шоу «Наша Russia». В 2018 году он ушел оттуда.

«Не срасталось ничего общего», — объяснил юморист причины принятия такого решения.

Он рассказал, что хотел работать не только лицом, но и головой — придумывать и продюсировать. На ТНТ у него не было такой возможности, а канал СТС предложил ему ее, и он перешел туда. Светлаков назвал переход на СТС настоящим прогрессом для себя и выразил радость от того, что принял решение сделать это.
В январе комик Ефим Шифрин рассказал, что покинул шоу «Аншлаг», потому что захотел другой работы. Он признался, что ему не хочется вспоминать уход из «Аншлага», потому что тот не был таким мирным, как он бы хотел.
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