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Москва

Лещенко рассказал, почему остался без наследника 

Елена Прошина 1 час назад
Лещенко рассказал, почему остался без наследника
Фото: РИА Новости
Народный артист РСФСР Лев Лещенко в программе «Легенда» на канале RTVi рассказал, почему за всю свою жизнь не обзавелся детьми. 79-летний певец признался, что подумывал об усыновлении, но не решился.
Настоящий брак с Ириной Багудиной для Лещенко второй. С первой женой Аллой Абдаловой артист прожил 10 лет, но детей пара так и не завела. Багудина хотела родить, но не смогла. «Комсомольская правда» пишет, что женщина ссылается на проблемы со здоровьем. По ее словам, с ней несколько раз «случилось несчастье», которое поставило крест на ее возможности иметь детей.
Сам Лещенко подчеркнул, что на тот момент альтернативных способов завести детей (ЭКО или суррогатное материнство) не было. Они с Багудиной всерьез задумывались об усыновлении младенца, но сомневались, беря в расчет чужой опыт.

«Мы знаем артистов, которые брали детей, потом отдавали их. Я бы не хотел следовать этому примеру», — отметил певец.

Сегодня наследников Лещенко уже не планирует. Он признал, что его время прошло. При этом вариант заиметь детей на старости лет с помощью современных медицинских технологий даже не рассматривает.
Ранее, как сообщал «Рамблер», 81-летний актер Эммануил Виторган заявил, что не прочь был бы завести пятого ребёнка. Летом 2019 года в семье артиста появилась вторая дочь. На сегодняшний день у него четверо детей: дочь Ксения от актрисы Тамары Румянцевой, сын Максим от актрисы Аллы Балтер, и две дочки Этель и Клара от Ирины Виторган.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Алла Балтер , Лев Лещенко , Алла Абдалова , Тамара Румянцева , Эммануил Виторган , Комсомольская правда
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