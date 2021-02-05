Лещенко рассказал, почему остался без наследника 

Настоящий брак с Ириной Багудиной для Лещенко второй. С первой женой Аллой Абдаловой артист прожил 10 лет, но детей пара так и не завела. Багудина хотела родить, но не смогла. «Комсомольская правда» пишет , что женщина ссылается на проблемы со здоровьем. По ее словам, с ней несколько раз «случилось несчастье», которое поставило крест на ее возможности иметь детей.

Сам Лещенко подчеркнул, что на тот момент альтернативных способов завести детей (ЭКО или суррогатное материнство) не было. Они с Багудиной всерьез задумывались об усыновлении младенца, но сомневались, беря в расчет чужой опыт.

«Мы знаем артистов, которые брали детей, потом отдавали их. Я бы не хотел следовать этому примеру», — отметил певец.

Сегодня наследников Лещенко уже не планирует. Он признал, что его время прошло. При этом вариант заиметь детей на старости лет с помощью современных медицинских технологий даже не рассматривает.