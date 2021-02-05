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Кадони — Бузовой: «Я тебя хочу!» 

Елена Прошина 1 час назад
Кадони — Бузовой: «Я тебя хочу!»
Фото: РИА НОВОСТИ
Телеведущий Влад Кадони испытывает сексуальное влечение к певице Ольге Бузовой. Об этом, как сообщает «СтарХит», он заявил сам.

«Оль, я тебя хочу! А что в этом такого? Тебя что, хотеть нельзя? Это же абсолютно нормально!» — заявил он в ходе нового эпизода шоу «Бородина против Бузовой».

Кадони рассказал, что некоторое время назад они с Бузовой договорились пожениться, если ни один из них не найдет любовь до 40 лет. Бузова смутилась из-за слов телеведущего, сообщила, что всегда считала того другом, и выразила надежду, что у них не дойдет дело до свадьбы.
В январе, как сообщал «Рамблер», Бузова объявила, что рассталась с певцом Давидом «Давой» Манукяном. Она назвала того чудовищем и обвинила в том, что он творил страшные и непонятные вещи, бил ее, плевал в лицо и оскорблял. Бузова и Дава начали встречаться в 2019 году.
После расставания артистов мать Давы назвала Бузову алкоголичкой и девушкой легкого поведения и обвинила в том, что довела свою сестру до инсульта. В ответ певица намекнула на невоспитанность женщины.
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