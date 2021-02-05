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Еще одной российской актрисе запретили въезд на Украину 

Lenta.ru и ещё 3 1 час назад
Актрисе Тархановой запретили въезд на Украину из-за Крыма
Фото: @glafiratarhanova
Украинские власти запретили въезд в страну российской актрисе театра и кино Глафире Тархановой из-за посещения Крыма. Сообщение об этом появилось на сайте Государственной пограничной службы республики.
По данным ведомства, Тарханова незаконно въехала на территорию «оккупированного» Крыма в 2020 году, где снималась в сериале «Непотопляемая». Они задержали девушку 5 февраля, когда она пыталась пересечь границу в аэропорту Борисполь. На нее составили протокол о незаконном проникновении на территорию Украины и запретили ей въезд на три года.
37-летняя Глафира Тарханова известна российскому зрителю по ролям в фильмах «Сибирский цирюльник», «Чудная Баба», а также сериалах «Громовы» и «Три дня в Одессе». Сама актриса запрет на посещение Украины пока никак не комментировала.
29 января власти Украины также запретили въезд пяти российским артистам. Россияне были включены в стоп-лист по рекомендации спецслужб, которые посчитали, что Ольга Кормухина, Ольга Засульская, Игорь Саруханов, Денис Клявер и Марк Тишман могут представлять угрозу национальной безопасности Украины из-за своей политической позиции.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Общество , Денис Клявер , Ольга Кормухина , Глафира Тарханова , Марк Тишман , Игорь Саруханов , Борисполь , Киев , Республика Крым , Стамбул , Турция
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