Муж Елены Перминовой подал в суд на блогера Лену Миро

Лена Миро известна своими колкими высказываниями в адрес знаменитостей. Но если раньше большинство из них просто игнорировали блогера, то теперь они гораздо щепетильнее относятся к клевете в свой адрес. Так, Александр Лебедев решил подать в суд на Лену Миро.

В прошлом году Яна Рудковская обратилась в суд, чтобы защитить репутацию сына Саши. Вслед за ней иск о клевете подал муж Елены Перминовой Александр Лебедев.

Как стало известно, бизнесмена задела публикация блогера, сделанная в 2019 году. Тогда Лена посвятила пост свадьбе Паулины Андреевой Федора Бондарчука , но упомянула в тексте и Александра Лебедева с супругой. Блогер заявила, что бизнесмен страдает от проблем со здоровьем, а жена использует его в корыстных целях.

Александр подал в суд на Елену Мироненко , заявив, что ее публикация нанесла ему тяжелую моральную травму. Адвокат бизнесмена сообщил, что «он испытывал нравственные страдания и чувство внутреннего психологического дискомфорта, проявляющееся в форме волнения, тревоги, переживаний, стыда и подавленности», кроме того, некоторое время Александра мучила бессонница. Поэтому он требует присудить моральную компенсацию в размере 20 миллионов рублей.

Для того чтобы обосновать свои требования, Александр обратился в центр лингвистической экспертизы. Специалисты подтвердили, что текст Лены носит оскорбительный характер и бездоказательные обвинения, порочащие репутацию бизнесмена.