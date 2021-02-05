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20 миллионов за нравственные страдания: муж Елены Перминовой подал в суд на блогера Лену Миро 

Eva.ru 1 час назад
Муж Елены Перминовой подал в суд на блогера Лену Миро
Фото: Eva.ru
Лена Миро известна своими колкими высказываниями в адрес знаменитостей. Но если раньше большинство из них просто игнорировали блогера, то теперь они гораздо щепетильнее относятся к клевете в свой адрес. Так, Александр Лебедев решил подать в суд на Лену Миро.
В прошлом году Яна Рудковская обратилась в суд, чтобы защитить репутацию сына Саши. Вслед за ней иск о клевете подал муж Елены Перминовой Александр Лебедев.
Как стало известно, бизнесмена задела публикация блогера, сделанная в 2019 году. Тогда Лена посвятила пост свадьбе Паулины Андреевой и Федора Бондарчука, но упомянула в тексте и Александра Лебедева с супругой. Блогер заявила, что бизнесмен страдает от проблем со здоровьем, а жена использует его в корыстных целях.
Александр подал в суд на Елену Мироненко, заявив, что ее публикация нанесла ему тяжелую моральную травму. Адвокат бизнесмена сообщил, что «он испытывал нравственные страдания и чувство внутреннего психологического дискомфорта, проявляющееся в форме волнения, тревоги, переживаний, стыда и подавленности», кроме того, некоторое время Александра мучила бессонница. Поэтому он требует присудить моральную компенсацию в размере 20 миллионов рублей.
Для того чтобы обосновать свои требования, Александр обратился в центр лингвистической экспертизы. Специалисты подтвердили, что текст Лены носит оскорбительный характер и бездоказательные обвинения, порочащие репутацию бизнесмена.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Паулина Андреева , Елена Мироненко , Яна Рудковская , Александр Лебедев , Елена Перминова , Лена Миро , Федор Бондарчук
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