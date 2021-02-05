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Барановская объяснила, зачем требовала от Аршавина бриллианты для годовалой дочки 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Барановская объяснила требование от Аршавина бриллиантов
Фото: teleprogramma.pro
В новом интервью популярная ведущая Юлия Барановская рассказала, что, когда ее дочери Яне исполнился год, она настояла на покупке для малышки подвески с бриллиантами на шею. Отец девочки Андрей Аршавин тогда откровенно не понял, зачем ребенку дарить драгоценности. В ответ Юлия уверяла, что отец должен баловать дочку, чтобы она с пеленок чувствовала себя папиной принцессой. Оказалось, это не просто женская блажь — Барановская сумела с логической точки зрения объяснить, зачем нужно такое воспитание.

«Девочка должна вырасти с этим ощущением, чтобы потом условный Петя Иванов, который ей первый раз в жизни подарит цветы, не свел ее с ума только тем, что уделил минимальное внимание! Чтобы она тех, кто относится без настоящей заботы, восхищения, уважения, вообще не воспринимала. И именно папа должен быть примером такого отношения», — цитирует ведущую портал Tele.ru.

Журналисты спросили Юлию, удалось ли ей самой вырасти именно такой девушкой, о которой она только что рассуждала. По словам телезвезды, она жила с родителями и двумя сестрами в коммунальной квартире, но ей повезло — ощущение «принцессы» ей подарил дедушка. Он часто гулял с внучкой, баловал ее, привозил ей подарки из командировок. больше по теме
Позже Барановская не раз задумывалась, откуда у нее в голове есть представление о том, что с мужем нужно прожить всю жизнь, если ее собственные мама с отцом разошлись. После общения с психологом оказалось, что именно пример бабушки и дедушки, которые любили друг друга до самой смерти повлиял на нее. Смотрите также:
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Андрей Аршавин , Юлия Барановская
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