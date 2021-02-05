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Москва

Вживившего в лоб бриллиант рэпера сняли на видео 

Вадим Дроздов 48 минут назад
Рэпер Саймир Вудс, известный под псевдонимом Lil Uzi Vert, имплантировал себе в лоб розовый бриллиант стоимостью 24 миллиона долларов США. Новый образ музыканта сравнили с героями японских аниме-сериалов, покемонами и героем вселенной Marvel Вижном, у которого также во лбу был кристалл. «Красота — это боль», — написал рэпер в своем инстаграме. Ранее он рассказывал, что копил на камень деньги с 2017 года. Исполнитель добавил, что алмаз стоит дороже, чем все его имущество, включая дом и автомобили, в том числе Bugatti.
26 летний Lil Uzi Vert получил признание после выпуска дебютного сингла Money Longer.
Шоу-бизнес , Видео
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