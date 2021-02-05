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Тимур Батрутдинов высказался о любовных страданиях Бузовой 

News.ru и ещё 1 2 часа назад
Тимур Батрутдинов высказался о любовных страданиях Бузовой
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look
Комик и актёр Тимур Батрутдинов на премьере комедии «Love» Сергея Светлакова высказался о любовных страданиях певицы Ольги Бузовой, с которой его связывают тёплые дружеские отношения. Он решил поддержать девушку и добавил, что «она сильная женщина».
Сам актёр пока одинок, сообщил Стархит, но к 14 февраля пообещал найти девушку, чтобы не проводить День влюблённых в одиночестве. Правда, сказал, что и «любви на один день» ему достаточно.

Время есть, еще две недели. 14 февраля — это же не вся жизнь. На один день я точно смогу найти любовь, — заявил Батрутдинов.

Он и Бузова приняли участие ранее в передаче «План Б». К концу шоу они должны были найти пару или остаться вместе. Но у Ольги тогда появился молодой человек — блогер Давид Мануян. С Тимуром они так и остались друзьями.

Оля — крепкая, сильная женщина и, я думаю, она вытерпит всё, — высказался о расставании певицы и блогера Батрутдинов.

Дава и Ольга разошлись в конце января. Сначала блогер не комментировал ситуацию, писал NEWS.ru, но позже записал романтическую песню, в которой фанаты увидели намёк на его страдания.
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Шоу-бизнес , Сергей Светлаков , Тимур Батрутдинов , StarHit
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