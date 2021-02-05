Ефремов «забыл» о компенсации гражданской жене погибшего Захарова 

Михаил Ефремов так и не выплатил компенсацию гражданской жене Сергея Захарова , погибшего в ДТП с участием актёра. Об этом сама женщина сообщила МК.

По словам Ирины Стерховой, адвокаты обещали, что актёр возместит моральный ущерб, однако никаких денег она так и не увидела.

В настоящее время Михаил Ефремов отбывает наказание в колонии в Белгородской области . Он работает в швейной цеху, вшивает молнии в одежду. Прогнозы о том, что он якобы может получить льготную должность заведующего клубом, не оправдались.

ДТП с участием актёра произошло 8 июня на Садовом кольце в Москве. Автомобиль, за рулём которого находился пьяный Ефремов, на большой скорости выехал на встречную полосу и врезался в курьерский фургон. Водитель Сергей Захаров получил тяжёлые травмы и той же ночью умер в больнице.

Суд приговорил артиста к восьми годам лишения свободы.

Ранее NEWS.ru сообщал, что артист Михаил Ефремов, отбывающий наказание в колонии за смертельное ДТП, так и не предоставил своей супруге Софье Кругликовой доступ к банковской ячейке, в которой у него хранится очень крупная сумма денег.