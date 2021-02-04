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Москва

Плющенко показательно наказал Гном Гномыча за опоздание 

Вероника Полынина 52 минуты назад
Плющенко заставил сына сделать 50 отжиманий за опоздание
Фото: Instagram
Евгений Плющенко наказал сына Гном Гномыча за опоздание на тренировку.
Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал видео в сторис Instagram, на котором его сын, 8-летний Саша Плющенко (Гном Гномыч), делает приседания на коньках.

«И так будет с каждым опоздавшим на тренировку», — написал Плющенко-старший.

Как выяснилось, Евгений заставил Гном Гномыча сделать 50 приседаний, после чего он смог присоединиться к тренировке.
Ранее, как писал «Рамблер», Саша Плющенко опубликовал в Instagram видео своей тренировки в спортзале. В ролике юный спортсмен демонстрирует растяжку под руководством хореографа Галины Потдыковой, вытягивая ноги вверх и вниз под углом в 180 градусов. Пользователи пожалели Гном Гномыча и назвали тренировку «адской».
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Шоу-бизнес , Евгений Плющенко
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