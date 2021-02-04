Плющенко заставил сына сделать 50 отжиманий за опоздание

Евгений Плющенко наказал сына Гном Гномыча за опоздание на тренировку.

Двукратный олимпийский чемпион, а ныне тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко опубликовал видео в сторис Instagram, на котором его сын, 8-летний Саша Плющенко (Гном Гномыч), делает приседания на коньках.

«И так будет с каждым опоздавшим на тренировку», — написал Плющенко-старший.

Как выяснилось, Евгений заставил Гном Гномыча сделать 50 приседаний, после чего он смог присоединиться к тренировке.

Ранее, как писал «Рамблер», Саша Плющенко опубликовал в Instagram видео своей тренировки в спортзале. В ролике юный спортсмен демонстрирует растяжку под руководством хореографа Галины Потдыковой, вытягивая ноги вверх и вниз под углом в 180 градусов. Пользователи пожалели Гном Гномыча и назвали тренировку «адской».