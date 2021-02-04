Актриса Яна Троянова и режиссер Василий Сигарев расстались

Троянова и Сигарев, как сообщал «Рамблер», стали парой в 2013 году. Сегодня режиссер стал героем нового эпизода «вДудя». В ходе него он рассказал, что около полтора лет назад перестал жить с Трояновой как с женой. При этом они продолжали жить на одной территории. С 1 сентября Троянова и Сигарев живут по отдельности.

«Насколько я понял, Троянова меня разлюбила как мужчину», — назвал режиссер причину расставания.

Он признался, что разрыв с актрисой стал для него серьезной историей, настолько серьезной, что он даже обращался за помощью к психиатру. На протяжении полутора лет Сигарев пытался отпустить ситуацию. Он рассказал, что не старался вернуть Троянову, но пытался поговорить с ней и выяснить, не допустил ли он какую-либо ошибку. Режиссер добавил, что в настоящее время Троянова для него — друг и кореш.