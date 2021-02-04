Барбара Брыльска отказалась целоваться с Юрием Яковлевым

По словам актрисы, он сказала о своей неприязни режиссеру Эльдару Рязанову и они решили, что снимать сцену поцелуя будут со спины. Брыльска надеялась, что сможет сымитировать поцелуй.

«Однако даже при том, что камера стояла сзади, Яковлев все равно норовил впиться в мои губы, а я упиралась и его отталкивала. Настойчивость Яковлева мне не нравилась. И как мужчина он меня не вдохновлял», — подчеркнула она.

Брыльска отметила, что позже пересмотрела свое отношение к Яковлеву, так как он исправил зубы и его улыбка изменилась.

Как писал «Рамблер», ранее актриса Валентина Талызина рассказала, что к концу работы над «Иронией судьбы» она рассорилась с коллегой по фильму Барабарой Брыльской.

Через несколько лет на одном из творческих вечеров Талызина заявила, что Брыльска ни за что получила Государственную премию.

«Брыльска говорила, что я напилась», — отметила Талызина.