Барбара Брыльска отказалась целоваться с Юрием Яковлевым

«Комсомольская правда» рассказала, что актриса Барбара Брыльска во время съемок «Иронии судьбы, или С легким паром!» не переваривала Юрия Яковлева и отказывалась с ним целоваться.
По словам актрисы, он сказала о своей неприязни режиссеру Эльдару Рязанову и они решили, что снимать сцену поцелуя будут со спины. Брыльска надеялась, что сможет сымитировать поцелуй.
«Однако даже при том, что камера стояла сзади, Яковлев все равно норовил впиться в мои губы, а я упиралась и его отталкивала. Настойчивость Яковлева мне не нравилась. И как мужчина он меня не вдохновлял», — подчеркнула она.
Брыльска отметила, что позже пересмотрела свое отношение к Яковлеву, так как он исправил зубы и его улыбка изменилась.
По данным «КП», в продолжении «Иронии судьбы» Елизавета Боярская (играла дочь Надежды Шевелёвой и Ипполита) не хотела целоваться с Константином Хабенским (играл сына Евгения Лукашина и Гали).
Как писал «Рамблер», ранее актриса Валентина Талызина рассказала, что к концу работы над «Иронией судьбы» она рассорилась с коллегой по фильму Барабарой Брыльской.
Через несколько лет на одном из творческих вечеров Талызина заявила, что Брыльска ни за что получила Государственную премию.
«Брыльска говорила, что я напилась», — отметила Талызина.