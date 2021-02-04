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Мать Фриске рассказала о пяти годах без внука 

Елена Прошина 1 час назад
Мать Фриске рассказала о пяти годах без внука
Фото: РИА Новости
Мать певицы Жанны Фриске Ольга рассказала, что не видела своего внука Платона почти пять лет. Об этом сообщает РИА ФАН.
Как сообщал «Рамблер», Жанна Фриске скончалась в июне 2015-го в возрасте 40 лет. Последние два года жизни она боролась с глиобластомой (форма опухоли мозга).
После смерти певицы между Дмитрием Шепелевым, отцом ее ребенка, и ее родственниками начался конфликт, связанный с исчезновением денег со счета благотворительного общества «Русфонд». Фонд собирал средства на лечение певицы.
Причиной конфликтов в семье также остается сын Фриске. Родители певицы жалуются, что редко видят внука.
По словам Фриске, в последний раз она виделась с Платоном, когда ему было два с половиной года. Сейчас мальчику семь лет. Женщина заявила, что Шепелев «полностью изолировал» ребенка от бабушки с дедушкой.

«Я не хочу его [Шепелева — прим.ред.] судить. Я не знаю, в каких условиях живет внук, не вижу ребенка, не знаю, как он себя чувствует, как учится. Я вообще ничего не знаю о нем», — заявила мать певицы.

Она отметила, что ей непонятно, почему российские власти в вопросе опекунства встали на сторону «человека из другого государства» (Шепелев — гражданин Белоруссии).
«Бабушка и дедушка не видят родного внука, и за нас никто не воюет. Мы совершенно не нужны в этом государстве», — заключила она.
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Шоу-бизнес , Жанна Фриске , Дмитрий Шепелев
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