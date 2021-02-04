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Галкину предсказали новый брак 

Елена Прошина 1 час назад
Максиму Галкину предсказали новый брак после смерти Пугачевой
Фото: РИА Новости
После смерти Аллы Пугачевой Максим Галкин скорее всего еще раз женится, заявила «Собеседнику» парапсихолог Наталья Федосеенко. Она признала, что у примадонны серьезные проблемы со здоровьем.
По словам парапсихолога, все разговоры о том, что союз Пугачевой и Галкина когда-нибудь даст трещину безосновательны. Она подчеркнула, что певица (Овен) и юморист (Близнецы) идеально подходят друг другу и разлучить их сможет только смерть. Скорее всего смерть примадонны.

«Галкин будет с Аллой до конца ее дней. Впрочем, брак с ней для него будет скорее всего не последним», — отметила Федосеенко.

Пугачева, которая в последнее время жалуется на ухудшение самочувствия, действительно не здорова: у неё проблемы с щитовидной железой и со спиной. Дальше будет только хуже, добавила парапсихолог. При этом, по ее словам, причина не столько в возрасте (Пугачевой 71 год — прим. ред.), сколько в покойнике, который «тянет ниточки жизни Аллы».

«Его сущность подпитывается от её энергоследа», — пояснила экстрасенс.

Именно поэтому у Пугачевой часто болит голова, случаются депрессии, нервные срывы, отметила Федосеенко. По её словам, связь с давно умершим мужчиной необходимо разорвать, тогда примадонна почувствует себя значительно лучше.
Как сообщал «Рамблер», Алла Пугачева вышла замуж за Максима Галкина в 2011 году. Пара воспитывает двойню, рожденную суррогатной матерью.
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Шоу-бизнес , Максим Галкин , Алла Пугачева
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