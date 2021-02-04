Переболевшая COVID-19 вдова Караченцова уехала в Турцию 

По словам Поргиной, она лечилась амбулаторно, на даче, под присмотром невестки Ирины, которая привозила ей лекарства.

«Боролась как могла. А как только встала, плюнула на все и поехала в Турцию сразу. На солнышко. Плавала, фитнес, йога… И восстановилась быстро. Потому что тепло было, солнечно», — рассказала вдова Караченцова РИА ФАН.

Она сообщила, что пробыла в Турции почти месяц по рекомендации врачей — они сказали: «хотите быстро подняться, поезжайте на солнце, на море».

Теперь Людмила Поргина задумывается о новом путешествии. На этот раз она намерена съездить в Африку и своими глазами увидеть водопады Танзании. Однако пока поездка под вопросом. Поргину напугала новость о том, что в Мозамбике маленькую туристку укусила муха цеце, а кроме того, ее смущает длительный перелет.

Ранее, как писал «Рамблер», Людмила Поргина рассказала, что во время заболевания COVID-19 у нее было ощущение, что вирус проник в каждую клетку тела, даже в глаза.