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Москва

Максакова объяснила цель приезда в Москву 

Вероника Полынина 1 час назад
Максакова назвала целью приезда в Москву повышение благосостояния
Фото: ТАСС
Вдова убитого на Украине экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, оперная певица Мария Максакова объяснила цель своего возвращения в Москву.
Максакова приехала в Москву 25 января. За это время она успела дать десяток интервью печатным СМИ, появиться в эфире программы «Судьба человека» и стать героиней ток-шоу «Пусть говорят».
В эфире «Пусть говорят» у эмигрировавшей на Украину певицы поинтересовались, чего она ждет от возвращения в Россию.

«Это же понятно — наращивание личной популярности, повышение благосостояния», — ответила Мария Максакова, ее слова приводит РИА ФАН.

По словам певицы, у нее просто закончились деньги, поскольку зарабатывать на Украине стало сложно из-за отмены концертов в связи с пандемией.
Максакова рассказала об избиении гражданским мужем
Как писал «Рамблер», Мария Максакова — оперная певица, телеведущая, бывший депутат Госдумы России. В 2016 году эмигрировала с мужем, депутатом Госдумы Денисом Вороненковым на Украину. В 2017 году Вороненков был застрелен в центре Киева.
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Шоу-бизнес , Денис Вороненков , Мария Максакова-Игенбергс , Госдума , РИА ФАН
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