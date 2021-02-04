Максакова назвала целью приезда в Москву повышение благосостояния

Максакова приехала в Москву 25 января. За это время она успела дать десяток интервью печатным СМИ, появиться в эфире программы «Судьба человека» и стать героиней ток-шоу «Пусть говорят».

В эфире «Пусть говорят» у эмигрировавшей на Украину певицы поинтересовались, чего она ждет от возвращения в Россию.

«Это же понятно — наращивание личной популярности, повышение благосостояния», — ответила Мария Максакова, ее слова приводит РИА ФАН.

По словам певицы, у нее просто закончились деньги, поскольку зарабатывать на Украине стало сложно из-за отмены концертов в связи с пандемией.

Как писал «Рамблер», Мария Максакова — оперная певица, телеведущая, бывший депутат Госдумы России. В 2016 году эмигрировала с мужем, депутатом Госдумы Денисом Вороненковым на Украину. В 2017 году Вороненков был застрелен в центре Киева.