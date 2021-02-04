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Москва

Сестра Агаларова засудила кинувшую ее фирму 

Вероника Полынина 42 минуты назад
Сестра Агаларова выиграла суд у поставщика защитных масок
Фото: страница Сабины Агаларовой в Instagram / @agalusya
Сабина Агаларова, сестра певца и совладельца Crocus Group Эмина Агаларова, выиграла суд у поставщика защитных масок.
Как сообщает телеграм-канал Mash, Сабина Агаларова решила построить новый бизнес по продаже индивидуальных средств защиты. Бизнесвумен нашла поставщика и заплатила ему 8,6 млн рублей. За эти деньги она рассчитывала получить 400 тысяч защитных масок, однако сразу после получения денег поставщик исчез.
Агаларова обратилась в полицию и наняла частного детектива, чтобы определить местоположение обманувшего ее поставщика.
Когда мужчину нашли, он смог вернуть только 6 млн рублей. По его словам, оставшиеся 2,6 млн он уже вложил в производство масок.
Тогда сестра Эмина Агаларова обратилась в суд. Ответчик на заседаниях не появлялся, но предоставил накладные на сумму 2,6 млн рублей. Тем не менее, суд встал на сторону обманутой Сабины Агаларовой и постановил ответчика выплатить истице 3,5 млн рублей — с учетом неустойки и штрафа.
Год назад, как писал «Рамблер», у Сабины Агаларовой произошел конфликт с арендаторами, задолжавшими ей несколько миллионов рублей. Агаларова решила возместить убытки, присвоив оставшийся в магазинах товар — одежду известных брендов на крупную сумму. Должники предъявили Агаларовой претензии о неправомерности таких действий. Судебные разбирательства между бизнес-леди и ее арендаторами продолжаются до сих пор.
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Шоу-бизнес , Эмин Агаларов
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